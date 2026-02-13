Europa debería hablar con una sola voz a Rusia, declara opositor a Putin

Europa debe hablar con una sola voz a Rusia para que se escuchen sus intereses y podría enfrentarse a un periodo de tensiones prolongadas similares a las de la Guerra fría, declaró el viernes a la AFP el opositor ruso Mijail Jodorkovski.

En una entrevista exclusiva, el exmagnate del petróleo se mostró prudente sobre el restablecimiento de las relaciones con la Rusia de Vladimir Putin, pero consideró "absolutamente necesario" mantener el diálogo para evitar un enfrentamiento militar.

"Estoy absolutamente seguro de que, en los próximos cinco a diez años, Europa estará confrontada a una guerra fría con Rusia, que estará seguramente combinada con una guerra híbrida", dijo Jodorkovski a la AFP al margen de la Conferencia de Munich sobre seguridad.

"Los contactos son absolutamente necesarios. (...) El asunto es saber como llevar a cabo esas conversaciones. Y sería evidentemente preferible que Europa hable con una sola voz", agregó. Sugirió que Europa nombre un representante único para negociar con el Kremlin.

Quien fuera el hombre más rico de Rusia hasta que un conflicto con Vladimir Putin provocó su detención y encarcelamiento durante diez años, vive ahora en exilio en Londres, donde dirige un grupo de oposición al presidente ruso.

Sus declaraciones ocurren cuando dirigentes europeos, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, tratan de reanudar el diálogo con Rusia tras cuatro años de tensiones relacionadas con la guerra en Ucrania.