Europa defenderá cada centímetro cuadrado de su territorio, promete jefa de Comisión Europea
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este miércoles que la UE defender
- 1 minuto de lectura'
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este miércoles que la UE defenderá "cada centímetro cuadrado" de su territorio, al denunciar la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco como un acontecimiento "sin precedentes".
"En el día de hoy, hemos asistido a una violación insensata y sin precedentes del espacio aéreo de Polonia y Europa por parte de más de 10 drones rusos Shahid", dijo Von der Leyen ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en el este de Francia.
"El flanco oriental de Europa mantiene segura a toda Europa, desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Por eso debemos invertir en apoyarlo", añadió la presidenta del ejecutivo comunitario. "Europa defenderá cada centímetro cuadrado de su territorio", prometió.
ub/ec/avl/pb
Otras noticias de Unión Europea
- 1
Sueldo actualizado: cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en septiembre de 2025
- 2
Pasaportes con fallas: cómo reconocerlos y qué hacer para poder viajar sin inconvenientes
- 3
En fotos: de las mañas de “soltero eterno” de Leonardo DiCaprio al osado look de Emily Blunt en Toronto
- 4
Marcos Galperin cuestionó la retención de Ingresos Brutos a billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires