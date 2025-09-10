Europa defenderá cada centímetro cuadrado de su territorio, promete jefa de Comisión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este miércoles que la UE defenderá "cada centímetro cuadrado" de su territorio, al denunciar la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco como un acontecimiento "sin precedentes".

"En el día de hoy, hemos asistido a una violación insensata y sin precedentes del espacio aéreo de Polonia y Europa por parte de más de 10 drones rusos Shahid", dijo Von der Leyen ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en el este de Francia.

"El flanco oriental de Europa mantiene segura a toda Europa, desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Por eso debemos invertir en apoyarlo", añadió la presidenta del ejecutivo comunitario. "Europa defenderá cada centímetro cuadrado de su territorio", prometió.

ub/ec/avl/pb