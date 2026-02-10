Europa: Desafíos para Europa, más allá de la crisis entre Francia y Alemania

Son cuestiones que se han arrastrado durante mucho tiempo, pero el tiempo apremia. El mundo que nos rodea está plagado de guerras y tensiones, y los viejos referentes del multilateralismo ya no existen.

Y en esta etapa, el equilibrio de poder interno entre los 27 Estados miembros también está cambiando, con el eje franco-alemán entrando en una profunda crisis y un nuevo papel para Italia.

Europa necesita reformas urgentemente, y todos coinciden en ello, pero las vías propuestas divergen en muchos puntos.

Macron propuso una deuda europea común de 1,2 billones de euros anuales para abordar los desafíos de apoyar a Ucrania, construir un ejército europeo, la investigación, la innovación, la inteligencia artificial y completar el mercado común. Alemania se negó.

Berlín históricamente ha rechazado la idea de una deuda europea común. Pero Merz también se retira del proyecto de aviones militares de sexta generación que había lanzado con Francia y España, y da el visto bueno al proyecto que impulsan Italia, el Reino Unido y Japón.

Mientras tanto, Macron intenta iniciar un diálogo con Putin, mientras que sus aliados europeos cuestionan si esta es la mejor manera de construir una política exterior europea. Sin embargo, no todos en la UE coinciden en la conveniencia de hablar con Moscú. Y algunos de los 27 Estados miembros de la UE están descontentos con la postura de Macron, que a veces consideran demasiado contundente.

En preparación para el cónclave del jueves sobre productividad y el mercado único europeo, Ursula von der Leyen reiteró que una cooperación reforzada es clave para que Europa sea más ágil al abordar el nuevo mundo que se está creando. Esto implica la posibilidad, prevista en los Tratados Europeos, de que al menos nueve Estados miembros puedan avanzar en determinadas iniciativas, dejando la puerta abierta a otros Estados.

Además, no todos los 27 se han adherido al euro ni al Acuerdo de Schengen. Alemania e Italia, que en este momento comparten intereses y visiones muy similares, proponen simplificaciones en los procedimientos internos europeos, presumiblemente con un papel aún más destacado para el Consejo Europeo. Mientras tanto, los informes de Mario Draghi y Enrico Letta, apreciados por casi todos en Europa, se han implementado mínimamente.

El hervidero de reformas internas apenas ha comenzado, pero la aceleración del debate es evidente, al igual que los nuevos conflictos y desequilibrios internos entre los 27 y las instituciones de Bruselas.

Es evidente que también debemos trabajar en el requisito de la unanimidad, que a menudo bloquea el trabajo del Consejo, y adoptar cada vez más la votación por mayoría cualificada.

También debemos considerar la nueva fórmula de los Grupos de los Dispuestos, que puede incluir, en algunas iniciativas —como ocurrió con Ucrania— incluso a países no pertenecientes a la UE, como el Reino Unido de Starmer, que recientemente se ha reincorporado a la UE tras el oscuro capítulo del Brexit.

Europa se enfrenta, una vez más, a un momento decisivo de su historia y no puede permitirse errores. Necesitará encontrar el equilibrio adecuado y compromisos válidos entre los 27, o al menos entre muchos de ellos. Y deberá hacerlo rápidamente.

El asunto es ciertamente complejo, pero basta con mirar más allá de las fronteras europeas y observar lo que está sucediendo allí para comprender que el tiempo se ha convertido en un parámetro decisivo. (ANSA).