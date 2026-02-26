Europa: después de 300 años, cae el muro entre Gibraltar y España

La firma definitiva del acuerdo, alcanzado en junio tras años de negociaciones espinosas tras el Brexit, está prevista para el próximo mes, con el objetivo de que entre en vigor el 10 de abril, coincidiendo con la implementación del sistema europeo EES. Se requerirá la ratificación del Parlamento Europeo y del británico.

Gibraltar votará en su asamblea y no está previsto un paso por las Cortes españolas, donde el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dará un informe.

Sin embargo, esto no impedirá "la aplicación provisional antes del 10 de abril", como aclaró hoy el primer ministro de Gibraltar, Fabian Picardo, en el parlamento local.

En la práctica, las 15.000 personas, en su mayoría trabajadores españoles que cruzan diariamente para llegar a un territorio de 34.000 habitantes, ya no estarán sometidas a controles en la frontera terrestre, que será fluida.

El núcleo del acuerdo es el mecanismo de "doble llave": para las llegadas al puerto y al aeropuerto se establecerá un doble control, a cargo de las policías de Gibraltar y de España, esta última encargada de aplicar el Código Schengen también para los pasajeros provenientes del Reino Unido.

El aeropuerto, situado en el istmo disputado, será gestionado por una empresa conjunta hispano-británica.

Madrid podrá oponerse a la entrada en la Roca de ciudadanos de fuera de la UE -incluidos los británicos- con base en el código Schengen y tendrá derecho de veto sobre la concesión o renovación de permisos de residencia, si considera que el solicitante representa una amenaza para la "seguridad, salud pública o relaciones internacionales".

Este punto ha enfurecido a los Conservadores británicos, quienes denuncian un grave golpe a la soberanía de Londres y critican al primer ministro laborista, Keir Starmer. A esto respondió el ministro de Estado para Europa, Stephen Doughty, asegurando que con el tratado se "mantiene plenamente y se protege explícitamente" la soberanía británica sobre Gibraltar.

En la misma línea, el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, celebró "la caída del último muro en Europa occidental", especificando que "España mantiene sus reivindicaciones sobre la soberanía" del territorio cedido al Reino Unido en 1713 con el tratado de Utrecht.

Desde el punto de vista económico, la Roca entra en la unión aduanera de la UE, eliminando los controles sobre mercancías con España. Se introducirá un "Transaction Tax", equivalente al IVA (inicialmente del 15%), y un impuesto sobre el tabaco de al menos 115 euros por mil cigarrillos, con el objetivo de eliminar el contrabando hacia Andalucía.

A las importaciones y exportaciones se les aplicarán los aranceles preferenciales previstos por el acuerdo UE-Reino Unido que entró en vigor el 1 de enero de 2021.

En el ámbito ambiental, el acuerdo obliga a Gibraltar a implementar un sistema equivalente al de la UE para evitar desventajas competitivas, con un mecanismo similar al Sistema de Comercio de Emisiones. (ANSA).