Europa dice que debe rearmarse en cinco años, pero no está claro cómo lograrlo

BRUSELAS (AP) — Rusia podría representar una amenaza patente para la Unión Europea a finales de la década y las industrias de defensa en Europa y Ucrania deben mejorar en cinco años para prepararse, advirtió el martes la primera ministra danesa Mette Frederiksen.

En un discurso ante el Parlamento Europeo que marcó el inicio del mandato de seis meses de Dinamarca como titular de la presidencia de la UE, Frederiksen lamentó que "reducir nuestro gasto en defensa en los últimos 30 años fue un gran error".

Funcionarios europeos han advertido que el presidente Vladímir Putin podría pronto intentar poner a prueba el Artículo 5 de la OTAN, según el cual un ataque a cualquier aliado sería respondido colectivamente por los 32. La mayoría de los aliados son países de la UE.

Rusia ha sido acusada de actos de sabotaje, ciberataques y campañas de noticias falsas, en gran medida para debilitar el apoyo europeo a Ucrania, y aunque Europa no está en guerra, tampoco está en paz, ha dicho el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Fortalecer la industria de defensa de Europa es una prioridad absoluta, y debemos ser capaces de defendernos a más tardar en 2030", indicó Frederiksen a los legisladores de la UE en Estrasburgo, Francia. "Nunca, jamás, deberíamos permitir que Europa se encuentre nuevamente en una posición donde no podamos defendernos".

Muchos líderes europeos insisten en que han escuchado la advertencia de la administración Trump de que las prioridades de seguridad de Estados Unidos ahora se encuentran en otros lugares, en el Oriente Medio y el Indo-Pacífico, pero el esfuerzo de Europa por armarse avanza lentamente.

Cuando las ambiciones de la OTAN no son suficientes

En una cumbre el mes pasado, los líderes de la OTAN respaldaron una declaración que decía: "Los aliados se comprometen a invertir el 5% del PBI anualmente en requisitos básicos de defensa, así como en gastos relacionados con la defensa y la seguridad para 2035, para garantizar nuestras obligaciones individuales y colectivas".

Ese compromiso histórico requerirá que gasten decenas de miles de millones de euros (US$) más en la próxima década, no en cinco años. España, el país que menos gasta en la OTAN con un 1,28% del PBI el año pasado, rápidamente calificó el objetivo de "irrazonable".

Bélgica ha puesto en duda si alcanzará el objetivo. Eslovenia está considerando un referéndum. Francia e Italia están sumidos en problemas económicos y también tendrán dificultades para llegar allí.

El dinero gastado en apoyo militar a Ucrania ahora puede incluirse en los cálculos de defensa de la OTAN, pero incluso eso no aumentará mucho el gasto militar del PBI.

El plan de preparación 2030 de la UE Con la amenaza de la agresión rusa en mente, el brazo ejecutivo de la UE ha ideado un plan de seguridad.

Se centra en un programa de préstamos de 150.000 millones de euros (US$176.000 millones) al que los países miembros, Ucrania y otros como el Reino Unido podrían recurrir. Tiene como objetivo llenar los vacíos que Estados Unidos podría dejar. Las prioridades de gasto para la compra conjunta incluyen sistemas de defensa aérea y de misiles, artillería, municiones, drones, equipos para uso en guerra cibernética y electrónica, y "habilitadores estratégicos" como el reabastecimiento de combustible aire-aire y el transporte. El martes, se permitió a 15 países de la UE aprovechar otra medida, una "cláusula de escape nacional", para permitirles gastar más en defensa sin violar las reglas de deuda del bloque. Fortalecer la industria de defensa de Ucrania también es un pilar. El país produce armas y municiones más rápido y más barato que sus socios de la UE. Kiev estima que se podría explotar un 40% más de su capacidad industrial si Europa invirtiera. Aun así, la ambición es una cosa y la realidad otra. "Las cosas no se están moviendo lo suficientemente rápido como para poder defendernos en cinco años", dijo el ministro de Defensa danés Troels Lund Poulsen a los periodistas la semana pasada. "Es un desafío enorme alcanzar ese objetivo". Sobre la necesidad de asumir riesgos. Una gran parte del problema es que los gobiernos y la industria de defensa están atrapados en viejas formas de pensar y ninguno quiere asumir un riesgo, incluso con la mayor guerra terrestre de Europa en muchas décadas aún en su cuarto año. "No se puede esperar que la industria invierta en capacidad de producción si no se tienen pedidos a largo plazo", señaló Joachim Finkielman, director de Industrias de Defensa y Seguridad de Dinamarca. "Si necesitas construir nuevas fábricas, si necesitas contratar una fuerza laboral más grande, necesitas asegurarte de tener eso", dijo a The Associated Press el viernes. La demanda de proyectiles de artillería de 155 mm es un ejemplo típico, sostuvo Finkielman. "Cuando ves el tipo de pedidos que se han realizado en Europa, están a dos o tres años en el futuro", dijo, mientras que la industria necesita pedidos de cinco a 10 años para arriesgarse. Finkielman expresó que si los gobiernos e industrias en el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia comienzan a moverse, "el resto seguirá". ________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.