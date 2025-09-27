Europa domina otra sesión en la Copa Ryder y logra una ventaja de cinco puntos

FARMINGDALE, Nueva York, EE. UU. (AP) — El presidente Donald Trump no asistió al segundo día de la Copa Ryder. Esa fue prácticamente la única diferencia el sábado, ya que Europa envió a los mismos equipos de foursomes, llenó el marcador con puntos azules y asestó un aplastante golpe a los estadounidenses.

Rory McIlroy le dijo a la multitud que se callara —con palabras más altisonantes— por gritar antes de que pudiera golpear un tiro. Pero su asociación con Tommy Fleetwood fue aún más poderosa, con siete birdies en otra victoria sobre Harris English y Collin Morikawa.

Jon Rahm mejoró a 6-0 en foursomes, formando equipo nuevamente con Tyrrell Hatton en una victoria de 3-2 sobre Patrick Cantlay y Xander Schauffele, la primera derrota de la semana para cualquier estadounidense.

“Necesitas que tus superestrellas rindan al máximo, y ciertamente lo han demostrado hasta ahora”, indicó el capitán europeo Luke Donald sobre Rahm y McIlroy.

Ese no fue el caso para la superestrella estadounidense.

Scottie Scheffler hizo historia por su cuenta: el primer jugador número uno del mundo en perder sus primeros tres partidos en la Copa Ryder. Tuvo la oportunidad de empatar en el partido ancla, y en su lugar entregó un mal tiro de lob wedge y falló el green desde 104 yardas de distancia.

"Luchamos duro ahí fuera. Los chicos contra los que jugamos simplemente jugaron genial", expresó Scheffler.

Ese sería el equipo de Europa, que ganó seis de los ocho partidos de foursomes y ya tenía asegurada la ventaja para el domingo, con una sesión más por jugar el sábado. Europa tenía una ventaja de 8 1/2-3 1/2, no tan grande como en Roma hace dos años, pero no menos desafiante.

El capitán de Estados Unidos, Keegan Bradley, se mantuvo fiel a su guion, que se está convirtiendo en una historia de terror.

Caminó solo por el fairway del hoyo 15, miles de fanáticos alineando los fairways, llenando las gradas y en la ladera en la arena de los cuatro hoyos finales. Se sentía como un paseo tranquilo en una mañana de sábado, excepto por los ocasionales insultos al estilo neoyorquino lanzados a los europeos.

English y Morikawa no han jugado el hoyo 17 en dos partidos de foursomes. Hicieron cinco birdies por su cuenta, pero regalaron dos hoyos con bogeys en los números siete y ocho que dieron a Europa una ventaja de cuatro arriba.

El punto brillante para los estadounidenses fue Cameron Young, el neoyorquino que ganó un abierto estatal e igualó el récord del campo en Bethpage Black como amateur. Formó equipo con Justin Thomas para el resultado más dominante de la semana el viernes por la tarde, y luego jugó con Bryson DeChambeau en una victoria de 4 y 2 sobre Matt Fitzpatrick y Ludvig Aberg.

Young fue enviado de nuevo por la tarde con Thomas. Scheffler se convirtió en el primer jugador en comenzar 0-3 en una Ryder Cup y ser enviado de nuevo. Los estadounidenses tenían pocas opciones.

Scheffler es el mejor jugador de golf, al menos en 72 hoyos con su propia bola, y estaban desesperados por todos los puntos que pudieran obtener de cara a los 12 partidos individuales.

Jugó por la tarde con DeChambeau, un tándem que fue 1-0-uno en fourballs en Whistling Straits hace dos años.

Scheffler y Russell Henley nunca lideraron en ningún momento, aunque el nivel de golf fue alto. Robert MacIntyre y Viktor Hovland hicieron siete birdies en 14 hoyos en un partido reñido. Europa recuperó la ventaja cuando MacIntyre golpeó su tiro de salida a cinco pies en el par tres del hoyo 14 para birdie.

Empataron el resto de los hoyos con pares, aunque Scheffler no le dio a su lado la oportunidad de ganar el 18 con su wedge.

Hovland fue retirado de la sesión de la tarde por una lesión en el cuello, reemplazado por Hatton.

