En resumen, los Veintisiete están listos para actuar. La jornada estuvo dominada por los discursos de Mario Draghi y Enrico Letta, los ex primeros ministros italianos de prestigio y solidez. Ambos escuchados atentamente por los líderes y seguidos de debates detallados sobre las soluciones más urgentes.

Draghi, también expresidente del Banco Central Europeo (BCE), destacó el deterioro del entorno económico y la urgencia de abordar todas las cuestiones ya planteadas en su informe.

Enfatizó varias prioridades: reducir las barreras en el mercado único, movilizar el ahorro europeo, integrar los mercados de capitales, abordar los costes energéticos y la posibilidad de recurrir, si es necesario, a una cooperación reforzada.

En particular, Draghi se detuvo extensamente en el tema de las inversiones y la necesidad de instrumentos financieros comunes, a los que Francia y España se mantienen abiertos, mientras que Alemania vuelve a levantar un muro. "No puedo aprobar" la financiación con eurobonos, aclaró el canciller Friedrich Merz: la Constitución alemana es clara y la financiación se volverá a debatir durante las negociaciones del nuevo presupuesto de la UE, explicó.

Las conversaciones con los líderes se describieron como "muy sustanciales".

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, habló de un "sentido de urgencia" compartido entre los Veintisiete y de un "consenso unánime sobre la necesidad de impulsar la agenda de simplificación" para "lograr resultados concretos en marzo".

La postura de Draghi fue compartida por Enrico Letta, quien destacó la culminación del mercado único como respuesta estratégica a la presión global. "El mercado único es nuestra mejor respuesta a Trump y la base de nuestra soberanía", declaró a los líderes, según filtraciones, instándolos a pasar de los 27 mercados nacionales a un espacio económico verdaderamente integrado.

Sin una sólida integración del mercado financiero, advirtió, "será imposible ser suficientemente competitivos".

Letta propuso una "Ley de Mercado único" que abarcara la energía, la conectividad y los mercados financieros, acompañada de instrumentos horizontales comunes, con el objetivo de lograr resultados concretos entre 2026 y 2028 y canalizar el ahorro europeo hacia la inversión y el crecimiento.

El debate también puso de manifiesto la voluntad de avanzar con mayor rapidez con grupos de países. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, señaló junio como la primera fecha límite para avanzar en la integración de los mercados de capitales: "Preferiría proceder con los 27, pero estos dos pilares son enormemente importantes y debemos avanzar ya", explicó, advirtiendo que, de no haber avances, se considerará una "cooperación reforzada".

La Comisión presentará una hoja de ruta sobre la "Ley de Mercado único" ya en marzo.

Una vez más, el mensaje clave de la cumbre en el Limburgo belga, bajo un diluvio implacable, fue la exigencia de los líderes de tomar decisiones rápidas. "El reto es comprender si la Unión Europea puede dar respuestas concretas, eficaces e inmediatas a los problemas de competitividad, porque no hay más tiempo que perder", declaró la primera ministra Giorgia Meloni, con la esperanza de que la UE "vuelva a pensar en grande".

La cumbre no fue un evento para tomar decisiones, pero sí sirvió para finalmente tomar decisiones operativas: en medio de los costes energéticos, la competencia global y las tensiones geopolíticas, los líderes reconocieron que la competitividad económica es ahora parte integral de la seguridad europea. Por lo tanto, el mensaje desde el castillo flamenco fue doble: Europa siente la presión externa —principalmente de China y Estados Unidos— y sus propias debilidades internas, pero se prepara para responder.

Mientras tanto, cabe destacar que Draghi mantiene una alta posición entre los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, y los diplomáticos no dejan de vincular esta posición con las expectativas recurrentes sobre un posible papel europeo de alto perfil, como el de un posible enviado de la UE a Ucrania. (ANSA).