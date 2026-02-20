Europa: EEUU contra el acuerdo de compra de armas europeo, "debilita a la OTAN"

Sin embargo, Washington ahora amenaza: si las empresas estadounidenses tienen dificultades para licitar contratos en Europa, ahora que los miles de millones empiezan a fluir, podrían desencadenarse represalias.

"Estados Unidos se opone firmemente a cualquier enmienda a la directiva que limite la capacidad de la industria estadounidense para apoyar o participar de otro modo en las compras nacionales de defensa de los Estados miembros de la UE", escribió la administración estadounidense después de que el poder ejecutivo de la UE solicitara la opinión de los gobiernos y la industria sobre las regulaciones europeas de armamento.

"Las políticas proteccionistas y excluyentes que expulsan a las empresas estadounidenses del mercado, mientras las mayores empresas de defensa europeas siguen beneficiándose enormemente del acceso al mercado estadounidense, son una línea de acción equivocada", añadió el comunicado, publicado por Politico.

Una preferencia europea "pondría en peligro el rearme europeo y debilitaría la interoperabilidad y la preparación de la OTAN", enfatizó además el Pentágono. Se espera que la Comisión presente una actualización de la Directiva de Adquisiciones de 2009 en el tercer trimestre, en medio de una presión más amplia —y controvertida, entre los Estados miembros— para establecer normas más favorables para la compra de productos europeos, en particular a petición de Francia. Sin embargo, aún no está claro si el nuevo texto incluirá normas vinculantes que favorezcan a los productores nacionales.

La OTAN se ha mostrado cautelosa al respecto desde hace tiempo. El secretario general, Mark Rutte, se ha opuesto sistemáticamente a la creación de "barreras artificiales" dentro del ecosistema industrial transatlántico, argumentando que la seguridad común no se beneficiaría de ellas. Sin embargo, el razonamiento en Bruselas es diferente. ¿Cómo puede Europa asumir una mayor responsabilidad en la defensa convencional, como exige Donald Trump, si no puede desarrollar simultáneamente las capacidades militares necesarias? Y, sobre todo: ¿es correcto que el dinero de los contribuyentes se destine a las grandes empresas estadounidenses (actualmente, entre el 50% y el 60% de las compras europeas se realizan en el extranjero) en lugar de generar empleos y valiosos beneficios para la experiencia local? Por eso se han buscado soluciones de compromiso.

En este contexto, los europeos intentan fortalecerse. En Cracovia, durante la reunión de los ministros de defensa de las potencias militares europeas (Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Polonia, o E5), el alemán Boris Pistorius anunció que, para impulsar la integración, están considerando la creación de "una flota común de petroleros, una fuerza operativa multidominio o una versión europea de los Cinco Ojos", el acuerdo de inteligencia que vincula a Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En resumen, un ejército europeo puede estar aún muy lejos (muy lejos), pero algo se está moviendo.

No es casualidad que Elly Schlein, secretaria del Partido Demócrata (PD, de Italia), señalara a la primera ministra.

"Nosotros apoyamos firmemente una defensa común que implique el fortalecimiento de las industrias europeas", mientras que "Giorgia Meloni se opone a la cláusula de compra europea" porque "quiere aumentar el gasto militar para comprar más armas a Trump: esto, sin embargo, nos hará más dependientes, no menos dependientes". (ANSA).