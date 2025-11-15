LA NACION

Europa.- El barco de MSF Oyvon rescata a sus primeros 41 migrantes en el Mediterráneo

Europa.- El barco de MSF 'Oyvon' rescata a sus primeros 41 migrantes en el Mediterráneo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Europa.- El barco de MSF Oyvon rescata a sus primeros 41 migrantes en el Mediterráneo
Europa.- El barco de MSF Oyvon rescata a sus primeros 41 migrantes en el Mediterráneo

MADRID, 15 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El buque de rescate de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) 'Oyvon' ha completado este sábado su primer rescate en aguas del Mediterráneo con la asistencia prestada a 41 migrantes que llevaban tres días a la deriva.

"Han pasado tres días en el mar en una embarcación de goma abarrotada, de navegabilidad cuestionable, y han sido llevados a salvo a bordo del 'Oyvon'", ha explicado MSF en un comunicado.

Entre las personas rescatadas hay tres mujeres y 14 menores, nueve de ellos no acompañados, según la organización. "La mayoría de los supervivientes son de Sudán y han huido de la guerra en su país. Todos los supervivientes han desembarcado a salvo en Lampedusa", ha indicado.

MSF destaca además la colaboración del buque de rescate 'Louise Michel' y de Alarm Phone, organización que recoge las llamadas de auxilio de embarcaciones con problemas en el Mediterráneo.

"El 'Oyvon' llegó primero a la embarcación y les proporcionó chalecos salvavidas, mientras que la tripulación del 'Louise Michel' ayudó con el traslado seguro de todos los supervivientes al 'Oyvon'", ha explicado.

El primer rescate del 'Oyvon' es el resultado de 36 horas de búsqueda activa de tres embarcaciones diferentes que habían pedido ayuda y tras recibir un aviso del avión de vigilancia de la Agencia de Fronteras de la UE (Frontex) 'Eagle 1'.

LA NACION
Más leídas
  1. Los explosivos números del mano a mano de Pergolini con la China Suárez con la sorpresiva participación de Icardi
    1

    Rating: los explosivos números del mano a mano de Pergolini con la Chna Suárez con la sorpresiva participación de Icardi

  2. Del estallido en Chile a la Generación Z, prender la chispa es la parte fácil de las revoluciones
    2

    Del estallido en Chile a la Generación Z, prender la chispa es la parte fácil de las revoluciones

  3. Cómo funcionaba el esquema que desvió más de $43.000 millones de la Agencia de Discapacidad
    3

    La trama millonaria de corrupción en la Agencia de Discapacidad: cómo funcionaba el esquema que desvió más de $43.000 millones

  4. El thriller que arrasa en Netflix con ocho episodios de pura adrenalina y misterio
    4

    Furor en Netflix: tiene ocho capítulos, está llena de suspenso y ya es un fenómeno mundial

Cargando banners ...