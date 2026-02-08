Europa: el eje Meloni-Merz lanzan la precumbre de la UE sobre competitividad

Ellos son los dos primeros líderes en responder al llamado al "pragmatismo" de Mario Draghi, convocando para el jueves 12 una pre-cumbre de la UE sobre competitividad, precursora de la retirada informal que reunirá a los líderes de los Veintisiete en el castillo belga de Alden Biesen, junto a Draghi y Enrico Letta.

La invitación, con la doble firma de Roma y Berlín, también fue enviada al Elíseo. Pero hasta ahora no llegaron señales de París. Un silencio que revela las tensiones que marcan el tradicional eje franco-alemán en las respuestas a las presiones de Donald Trump y sobre la línea económica y de defensa del continente.

La pre-cumbre, lanzada junto al primer ministro belga Bart De Wever, es una prueba general de una Europa impulsada por esos "países previsores" mencionados también por el expresidente del Banco Central Europeo (BCE), listos para hacer frente común.

Alrededor de la mesa italo-alemana se esperan más de una docena de líderes, desde los nórdicos hasta los bálticos, con la Comisión Europea llamada a presidir. Un método ya probado en inmigración y, más recientemente, en economía con el formato de los Big Six, que ahora se traslada al terreno de la desregulación, el relanzamiento del mercado único y la centralidad del comercio global.

Ante una relación transatlántica cada vez más inestable, Meloni y Merz presionan para fortalecer Europa desde dentro, evitando una ruptura con Donald Trump y consolidándose como líderes de las dos "principales naciones industriales europeas".

Una fórmula que opaca la alianza entre Francia y Alemania, marcando una distancia creciente respecto a la autonomía más muscular y proteccionista apoyada por el presidente francés, Emmanuel Macron. Y la divergencia también se manifiesta en el frente industrial de la defensa, con Berlín listo para abandonar el proyecto de caza franco-alemán-español FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate) para unirse al competidor GCAP (el Programa Global de Combate Aéreo) liderado por Italia, Reino Unido y Japón.

La apuesta italo-alemana -formalizada en las últimas semanas en el protocolo sobre el plan de acción bilateral y en una carta conjunta a Bruselas- se juega principalmente en el terreno económico: derribar las barreras internas al mercado común, armonizar las normas y relanzar la base industrial.

Con una distinción que no es secundaria: a pesar de la convergencia sobre la necesidad de un fondo de la UE para la competitividad, la deuda común apoyada por Italia sigue siendo una línea infranqueable para Alemania.

En Alden Biesen, a unos 100 kilómetros de Bruselas, la fractura con París está destinada a ampliarse también en el Buy European, bandera de Macron para proteger contratos e inversiones estratégicas -armas incluidas- con una marcada preferencia europea.

Roma y Berlín temen el efecto boomerang: menos capitales, cadenas de valor más rígidas y una competitividad que corre el riesgo de debilitarse.

"La respuesta a los desafíos globales no puede ser el aislamiento", afirmó la ministra de Economía alemana, Katherina Reiche, encontrando también la sintonía de los nórdicos y bálticos -Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Países Bajos y Suecia- que en un documento no oficial calificaron la propuesta como dañina.

Después de la reunión preparatoria, Draghi y Letta serán los encargados de mantener el hilo del cónclave de los 27, listos para poner a los líderes frente a la realidad: a más de un año y medio de distancia, gran parte de las recomendaciones de sus informes sobre competitividad y mercado único han permanecido sin aplicar.

El exdirector de la Eurotower, en días recientes, no utilizó eufemismos: el orden global está "muerto" y una Europa paralizada por los vetos corre el riesgo de caer en "subordinación".

La alternativa no es esperar la unidad, sino moverse con quienes están listos ahora. Es el momento de "romper los esquemas", coincidió el exprimer ministro demócrata, instando también a la creación de un Bund europeo. La prueba para Meloni y Merz será entender cuántos países están listos para avanzar.

