Europa: El plan de la UE para el Este incluye un escudo antidrones

Para estos territorios "existe un antes y un después del 24 de febrero de 2022", subrayó el vicepresidente del ejecutivo de la UE responsable de la Cohesión, Raffaele Fitto, al presentar el texto dirigido a los nuevos países de la UE que supervisan la frontera este del continente: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria.

El núcleo central de la estrategia —que no moviliza recursos frescos— será el lanzamiento de la plataforma "EastInvest" para facilitar el acceso a apoyos crediticios por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otros institutos de desarrollo.

Según las estimaciones de Bruselas, entre 2026 y 2027 la plataforma podría movilizar hasta 28.000 millones de euros en inversiones públicas y privadas, actuando como palanca para desbloquear más capital.

En el ámbito de la seguridad, Bruselas asegura apoyo a las capitales en el desarrollo del muro europeo contra drones y el Observatorio del flanco oriental (Eastern Flank Watch), ambos instrumentos ya anunciados en los meses anteriores para enfrentar la escalada de ataques híbridos por parte de Moscú, incluyendo incursiones con drones.

Desde la seguridad hasta el crecimiento regional, abarcando la conectividad digital y energética, así como la crisis demográfica relacionada con la despoblación: son cinco las prioridades de intervención que guiaron el trabajo del Palacio Berlaymont en esta estrategia, construida "con y sobre" los territorios.

Un primer "importante paso político", en palabras de Fitto, que llevará a la Comisión Europea a organizar la próxima semana, el 26 de febrero, una conferencia de alto nivel con los primeros ministros y ministros de los países interesados.

Será una primera ocasión de diálogo, inaugurada por Ursula von der Leyen, que también servirá para firmar la declaración de intenciones que dará impulso operativo a la plataforma EastInvest. (ANSA).