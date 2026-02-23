Europa: El primer ministro más joven de Países Bajos y pareja de un argentino

Al frente del gobierno se encuentra Rob Jetten, quien se convierte en el primer ministro más joven de la historia neerlandesa, con 38 años. El líder del D66, nacido en 1987, un europeísta acérrimo y defensor de los derechos civiles, Jetten logró una sorprendente victoria en las elecciones del 22 de octubre, derrotando al ultraderechista Geert Wilders

El rey neerlandés Guillermo Alejandro tomó juramento este lunes al nuevo gobierno de coalición minoritaria, con el centrista Jetten como primer ministro. Para formar la nueva coalición, D66 unió fuerzas con los democristianos de centroderecha y el partido derechista VVD, obteniendo tan solo 66 de los 150 escaños de la cámara baja

Los Países Bajos suelen estar liderados por coaliciones mayoritarias, pero un panorama político profundamente fragmentado ha dificultado cada vez más su formación. El gobierno del ex primer ministro Dick Schoof se derrumbó a los 11 meses de su mandato

La nueva coalición también carece de mayoría en el Senado, lo que significa que necesitará el apoyo de la oposición para aprobar leyes clave

Jetten fue elegido por primera vez al parlamento en 2017 por el partido D66. Fue apodado "Robot" Jetten por sus respuestas aparentemente ensayadas a las preguntas de los periodistas. Desde entonces, ha optado por una imagen más relajada y ha ganado popularidad con el tiempo, llegando incluso a la ronda final de un concurso televisivo en horario de máxima audiencia llamado "La Persona Más Inteligente"

Jetten también fue ministro del gabinete de Mark Rutte, antiguo primer ministro de los Países Bajos y actual secretario general de la OTAN. Impulsó un paquete legislativo sobre el clima con 120 medidas destinadas a reducir drásticamente las emisiones de carbono holandesas en un 60% para 2030, en comparación con los niveles de 1990

Está comprometido con su pareja, Nicolás Keenan, un argentino dos veces olímpico y estrella del hockey sobre césped

Keegan, que se crió en Italia y España, es delantero en el club holandés Klein Zwitserland en la división Hoofdklasse y en la selección nacional argentina

Figura del equipo nacional argentino, Los Leones, Keenan ofreció semanas atrás un sentido relato sobre los obstáculos personales que debió sobrepasar antes de anunciar públicamente su relación con el político neerlandés Jetten, luego de contar que se sintió identificado con uno de los personajes de la reciente serie "Heated Rivalry", que narra la historia de dos jugadores de hockey sobre hielo que son rivales, pero terminan viviendo un apasionado romance secreto

En diálogo con Pink News, el argentino, de 28 años, contó: "Estuve en la posición de Scott (personaje de la serie, NDR)

Era un jugador profesional de hockey que ocultaba su orientación y vivía su historia de amor dentro de una habitación o dentro del departamento, con lo que me sentí muy identificado. Así fue como empezó mi relación con mi prometido"

"Yo también era un jugador profesional de hockey que no había hecho pública su orientación. Para mí fue muy difícil

Sentí mucha vergenza al ver la serie y darme cuenta de que pude haber puesto a alguien en esa situación. Por eso no me siento orgulloso. Es hacerle eso a alguien que lo único que quiere es amarte y compartir su vida con vos, y vos alejás a esa persona

Pobre tipo", confesó. (ANSA)