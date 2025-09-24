Europa enfrenta un problema con drones rusos. Hay algunas soluciones posibles

VINSKI, Estonia (AP) — Estonia está levantando una valla a lo largo de su frontera con Rusia y construyendo zanjas antitanque y búnkeres en preparación para un posible conflicto con Moscú. Pero esas defensas no protegerán contra la amenaza que enfrentan el país y sus aliados de la OTAN en forma de drones rusos y guerra electrónica.

Desde el Báltico hasta el mar Negro, los países que limitan con Rusia, Bielorrusia y Ucrania enfrentan las repercusiones de la guerra de Moscú en Ucrania.

La incursión de unos 20 drones rusos en Polonia este mes puso de relieve las brechas en las defensas aéreas de la OTAN, ya que hizo falta desplegar aviones multimillonarios para responder a drones que cuestan miles de euros y que terminaron estrellándose en el campo polaco. Rusia negó haber apuntado a Polonia, pero los funcionarios polacos sugirieron que fue deliberado.

Ante un problema creciente, algunos ministros de defensa de la UE se reunirán el viernes para discutir la creación de un "muro de drones".

La OTAN advirtió a Rusia el martes que se defendería contra cualquier otra violación de su espacio aéreo después de que Estonia dijera que aviones de combate rusos lo violaron la semana pasada. Pero aunque la alianza sabe cómo identificar amenazas de aviones y misiles, lidiar con drones es un desafío mayor, dijeron los funcionarios.

En Polonia, "la mayoría de los drones no fueron detectados", dijo el ministro estonio de Defensa Hanno Pevkur. "Esta es una brecha real que tenemos que resolver".

Funcionarios militares y de defensa de los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania —miembros de la OTAN y la UE que limitan con Rusia— dijeron a The Associated Press que defenderse contra los drones requiere resolver un conjunto complejo de problemas tecnológicos, financieros y burocráticos.

Europa necesita tecnología más barata para comprar y acelerar los lentos ciclos de producción y adquisición, dijeron.

Pero incluso así, la tecnología de drones avanza tan rápido que cualquier cosa comprada ahora podría quedar obsoleta en meses.

“Lo que necesito”, dijo el teniente general Andrus Merilo, quien comanda el ejército de Estonia, es tecnología que sea “lo suficientemente buena, asequible y que pueda producirse en masa”.

“No necesito capacidades de alta gama de las que sólo pueda disparar una, contra objetivos que atacarán por centenares”, dijo.

El desafío de los drones en Europa

Rusia utiliza drones todas las noches en Ucrania porque cada dron es un "boleto de lotería que siempre toca", dijo Kusti Salm, un exfuncionario de alto rango del Ministerio estonio de Defensa.

Eso se debe a que un dron o bien golpea algo o, si Ucrania lo derriba con un misil, agota las defensas aéreas y las finanzas de Kiev, ya que los misiles son más caros que los drones, dijo Salm, quien ahora dirige Frankenburg Technologies, una empresa que desarrolla misiles antidrón de bajo costo.

Aunque los países de la OTAN tienen una "muy buena comprensión" de cómo defenderse contra amenazas convencionales como misiles y aviones, necesitan mejorar rápidamente en el manejo de amenazas de drones, dijo Tomas Godliauskas, viceministro lituano de Defensa Nacional.

Cuando los drones rusos volaron hacia Polonia, las naciones de la OTAN desplegaron aviones de combate y helicópteros de ataque y pusieron en alerta los sistemas de defensa antimisiles. Pero ninguna de esas opciones fue diseñada específicamente para la guerra de drones.

Aunque Rusia y Ucrania cada vez se disparan más drones entre sí, ha habido menos inversión en sistemas antidrones, dijo Salm. Sugirió que eso se debe en parte a que es más fácil hacer volar un dron que desarrollar algo para detectarlo o interceptarlo.

Los drones lentos y de vuelo bajo hechos de madera, fibra de vidrio, plástico o poliestireno podrían volar sin ser detectados por sistemas de radar que buscan un misil de rápido movimiento hecho de metal, o podrían parecerse a pájaros o un avión. Los operativos enemigos también pueden eludir las defensas lanzando drones desde dentro de un país, como hizo Ucrania con efecto devastador cuando atacó aeródromos rusos este año.

También hay otros obstáculos tecnológicos, como intentar bloquear los drones y las comunicaciones del enemigo sin cortar las propias, dijo Merilo.

Múltiples incidentes con drones

En agosto, un dron ucraniano —posiblemente desviado por interferencia electrónica rusa— cayó en un campo en el sureste de Estonia.

Se estrelló porque el ejército no fue capaz de detectarlo, dijo Merilo.

El ejército estonio y la fuerza fronteriza también han perdido drones —utilizados para vigilancia y para detener cruces fronterizos ilegales— debido a la interferencia rusa, a la que también se acusa de interrumpir el tráfico aéreo.

Otros drones se han estrellado en Rumania, Moldavia, Lituania y Letonia, y ha habido múltiples avistamientos de drones no identificados sobre instalaciones militares y aeropuertos en Europa, incluyendo en Alemania, Reino Unido, Noruega y Dinamarca, donde el tráfico aéreo se detuvo durante varias horas el lunes en el aeropuerto de Copenhague.

El número de incidentes muestra que Europa debe resolver su problema de drones "ahora mismo", dijo el coronel Māris Tūtins, jefe de Análisis de Información y Operaciones en el Cuartel General de las Fuerzas Conjuntas de Letonia.

Un muro de drones

Hay un apoyo creciente entre los líderes europeos a establecer algún tipo de muro de drones a lo largo de la frontera oriental de la UE, aunque el bloque negó en marzo financiamiento a una propuesta conjunta de Estonia y Lituania para establecer uno.

La UE debe priorizar el financiamiento para el proyecto, dijo Pevkur. Pero aunque el apoyo a la idea está creciendo, en la práctica crear un sistema de defensa contra drones no será fácil.

"Los drones no son mosquitos", dijo el ministro estonio, sugiriendo que sería poco probable que fueran eliminados por un "muro electrónico" a lo largo de las fronteras de la OTAN.

Hay muchos tipos de drones, como los utilizados para inteligencia y reconocimiento, los que vuelan a gran altitud, los que se usan en ataques, o que incluso permanecen conectados a un fino cable de fibra óptica mientras vuelan, lo que los hace imposibles de bloquear.

Rusia también utiliza drones señuelo en Ucrania que no llevan carga útil y están diseñados para agotar las defensas aéreas.

Cualquier plan para defenderse contra drones requiere un enfoque en capas que incluya sensores, "guerra electrónica (...) también misiles pequeños de bajo costo o drones de ataque", dijo Merilo.

Una necesidad de tecnología más barata y abundante

Aunque la necesidad de mejores defensas contra drones no es nueva, en gran medida todavía sólo es posible comprar sistemas que son "realmente caros", que tardan mucho en desarrollarse y que no pueden producirse en masa, dijo Merilo.

Sugirió que eso se debe en parte a que es posible que las grandes empresas de defensa que llevan décadas desarrollando sistemas de defensa antiaérea de miles de millones de dólares no quieran algo nuevo —y más barato— en el mercado.

"Tenemos que entender este juego", dijo Merilo, agregando que alguna tecnología sí existe, pero "la pregunta es quién —y qué tan rápido puede comenzar a producir".

Ucrania, que enfrenta ataques cada noche, está desarrollando rápidamente su tecnología, incluidos drones de ataque de largo alcance y otros más pequeños para uso en las líneas del frente.

Letonia y algunos otros países de la OTAN han recurrido a la empresa de Salm, Frankenburg, para adquirir sus pequeños misiles antidrón una vez que estén en producción.

Pero un enfoque fragmentado no es ideal, dijo Salm. En cambio, la UE necesita invertir más en startups europeas que puedan acelerar la producción de defensa contra drones que pueda ser utilizada por aliados en diferentes sistemas de armas, dijo.

Europa debe cambiar a una "mentalidad de tiempo semibélico" y fomentar una mayor colaboración entre el ejército, el gobierno y las industrias de defensa para poder llenar su brecha tecnológica, dijo Godliauskas.

En Ucrania, a veces pasan apenas unas semanas entre que se desarrolla la tecnología de drones y se utiliza en el campo de batalla. Europa "no tiene tiempo" para pasar años esperando adquirir equipo, dijo el lituano.

Otra lección de Ucrania es que lo que funciona hoy, podría no funcionar mañana, señaló Godliauskas.

Si bien la defensa contra drones es crítica ahora, sería un error olvidar todo lo demás, dijo Tūtins. Eso se debe a que Moscú está utilizando "todos los medios posibles" para desestabilizar Europa, incluida la guerra híbrida y los ciberataques, dijo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.