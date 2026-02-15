Europa: Estonia, "sirve una estrategia contra los ataques híbridos de Rusia"

Lo dijo al participar en una mesa redonda sobre ataques híbridos en la región del Báltico, celebrada en el marco de la conferencia de seguridad en curso en Múnich.

Martin enfatizó que desarrollar una estrategia clara para abordar los ataques híbridos no es solo una cuestión de seguridad, sino también de credibilidad.

"Los instrumentos legales a nuestra disposición deben actualizarse para garantizar que nuestra respuesta sea eficaz.

No se trata solo de seguridad, sino de la credibilidad del Estado de derecho en su conjunto", declaró el diplomático estonio.

"El mismo principio se aplica a la flota en la sombra rusa: deben adoptarse y aplicarse normas claras", destacó Roger.

