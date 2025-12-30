Europa.- Eurostar alerta de retrasos y cancelaciones por un problema eléctrico y recomienda posponer viajes

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - Eurostar, el servicio de tren de alta velocidad que conecta Reino Unido con Europa continental, ha advertido de "retrasos importantes y cancelaciones de última hora" a causa de un problema eléctrico en Eurotúnel, el túnel bajo el Canal de la Mancha, por lo que recomienda a los viajeros retrasar sus desplazamientos para otra fecha. Debido a un problema con el suministro eléctrico aéreo en el Túnel del Canal de la Mancha y a una posterior avería del tren Le Shuttle, servicio de transporte de vehículos, "es probable que nuestros trenes sufran retrasos importantes y cancelaciones de última hora", avisa el operador ferroviario en su web. "Recomendamos encarecidamente a todos nuestros pasajeros que pospongan su viaje a otra fecha", advierte la compañía de trenes de alta velocidad, que recomienda no acudir a la estación a menos que ya se cuente con un billete. En este sentido, National Rail se hace eco en su página web de los problemas del servicio de Eurostar entre la Estación Internacional de St. Pancras de Londres y París Norte a raíz de un problema en el suministro eléctrico en la infraestructura. "Por favor, no acudan a la estación a menos que ya tengan un billete. Los trenes que pueden circular están sujetos a retrasos importantes y cancelaciones de última hora", avisa.