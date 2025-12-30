Europa: Eurostar bloqueado, trenes colapsados en media Europa

La causa de la interrupción fue un corte de electricidad en el Eurotúnel, que se vio agravado por la avería de un tren Le Shuttle que transportaba pasajeros y vehículos, lo que bloqueó toda la línea.

Eurostar no anunció la reanudación parcial de los servicios hasta la tarde; mientras tanto, decenas de trenes fueron cancelados, afectando a numerosos viajeros que partían y llegaban a la estación internacional de St. Pancras en Londres.

Se recomendó a los pasajeros posponer sus viajes programados, ya que los problemas eléctricos no se habían resuelto por completo. Esta situación causó perturbaciones graves, obligando a muchos a renunciar a las celebraciones de Año Nuevo con sus familias, a vacaciones planeadas o incluso a su viaje de regreso a casa.

"Lamentablemente, no tenemos más remedio que suspender todos los servicios hasta nuevo aviso", se leía en la página web de Eurostar, un mensaje que generó desconcierto y frustración entre los viajeros de toda Europa, quienes se vieron forzados a buscar alternativas, desde vuelos hasta ferris, a precios prohibitivos para la época del año.

La interrupción del servicio también provocó retrasos en los trenes del continente que no pasan por el Eurotúnel, con cancelaciones de trayectos como el de París a Bruselas.

Además, el tráfico por carretera se vio afectado en Inglaterra, con largas filas de coches en Folkestone, condado de Kent, intentando acceder al centro de Le Shuttle, que también estuvo bloqueada durante varias horas.

En la estación de St. Pancras, los pasajeros se enteraron de la suspensión alrededor del mediodía, recibiendo la noticia con preocupación e ira ante la falta de información.

Muchos expresaron su descontento en redes sociales. "Nadie nos avisó de lo que estaba sucediendo, y después de dos horas finalmente nos dijeron que todos los servicios de Eurostar habían sido suspendidos", dijo Diana Sánchez, quien debía viajar a París con un grupo de turistas estadounidenses.

"Me veré obligada a quedarme aquí sola", lamentó Samina, quien ansiaba reunirse con sus seres queridos.

Las vacaciones y planes se arruinaron para numerosas familias, especialmente aquellas con conexiones intercontinentales. En medio del caos, los pasajeros recurrieron a sus teléfonos inteligentes en busca de soluciones alternativas.

En la Gare du Nord de París, escenas similares se vivieron, con decenas de personas congregadas en la sala de espera de los trenes con destino al Reino Unido, demandando información sobre la situación.

"El túnel está cerrado", respondió un guardia de seguridad a las inquietudes de los viajeros. En medio del caos, pasajeros de un tren de Londres a Ámsterdam se vieron obligados a regresar a St. Pancras tras un retraso de tres horas, donde se les informó que la ruta a los Países Bajos haría escala en Bruselas ese mismo día.

El primer tren en salir de Londres fue el de las 15:04 hora local, con destino a Bruselas, pero se prevé que continúen los retrasos y cancelaciones de última hora, ya que solo está operativa una línea a través del Eurotúnel.

Esta suspensión del servicio se produce tras incidentes similares en el pasado, como cuando, hace exactamente dos años, una ola de mal tiempo provocó la inundación de dos túneles bajo el Támesis, bloqueando todos los trenes Eurostar que salían y llegaban a la capital británica.

También ha habido problemas debido a averías en el recorrido en Francia que han generado situaciones de caos similares para los viajeros. (ANSA).