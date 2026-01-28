Europa fue el mayor inversor en hidrógeno en 2025, según el consejero delegado de Enagás

MADRID, 28 ene (Reuters) -

Las inversiones europeas en hidrógeno alcanzaron los 12.000 millones de euros (US$14.400 millones) el año pasado, más que en ninguna otra región del mundo, pero el bloque tiene que redoblar esfuerzos para alcanzar sus objetivos, dijo el miércoles el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo.

"Europa está participando de este esfuerzo", dijo en el Día del Hidrógeno de la empresa en Madrid, refiriéndose a las inversiones en hidrógeno.

Las inversiones "todavía no al nivel que necesitamos para cumplir los objetivos establecidos, pero ya en 2025 (...) hemos la cabeza de la inversión".

