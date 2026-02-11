Europa: Groenlandia, la OTAN lanza la Operación Centinela Ártico

Sin embargo, la crisis se ha resuelto, y el Comandante Supremo Aliado, el general estadounidense Alexus Grynkewich, finalmente recibió luz verde de Washington. "La Operación Centinela Artica subraya el compromiso de la Alianza con la protección de sus miembros y el mantenimiento de la estabilidad en una de las zonas de mayor importancia estratégica y mayor desafío ambiental del mundo", afirmó el alto mando

Mucha fanfarria, pero muy poca sustancia. Inicialmente, simplemente reunirá bajo el paraguas de la OTAN lo que varios países ya estaban planeando de forma independiente, tanto en términos de ejercicios como de despliegue de recursos.

Dinamarca, por su parte, promete una "contribución sustancial" a la operación y expresa su plena satisfacción. "Durante cinco meses, hemos argumentado que debemos hacer más y juntos en el Ártico, y este", enfatizó el ministro de Defensa danés, Lund Poulsen, "es el resultado que la OTAN ha logrado hoy".

Sin embargo, los detalles específicos son escasos. "Sin duda habrá una mayor presencia aliada en el Artico, pero puede fluctuar según las necesidades", explicó un funcionario de la OTAN. Groenlandia ni siquiera será el foco de operaciones.

"Ninguna zona será objeto de atención especial; operaremos de forma transversal", enfatizó.

"Centinela Artica aprovechará la fuerza de la alianza al aunar las actividades de la OTAN y sus aliados en el Alto Norte en un enfoque operativo único e integral para la región: es la primera vez que esto ocurre, y es importante", declaró el secretario general Mark Rutte, el verdadero artífice de la desescalada entre Trump y sus aliados, en una conferencia de prensa.

Moscú no ha desaprovechado la oportunidad de amenazar con represalias, de ser necesario. "En caso de militarización de Groenlandia y la creación de capacidades militares dirigidas a Rusia, tomaremos las contramedidas apropiadas, incluidas las técnico-militares", declaró con vehemencia el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, en su discurso ante la Duma.

Sin embargo, es evidente que las maniobras tienen principalmente fines internos. "La amenaza de anexión, de una operación militar estadounidense en Groenlandia, se ha dejado de lado; ahora podemos centrarnos en lo que importa", comentó un diplomático aliado.

La agenda del Ministerio de Defensa incluye la habitual mesa redonda sobre disuasión, apoyo a Ucrania y una posible iniciativa para la defensa antimisiles integrada. Entre los aliados, existe una gran expectación por la intervención del subsecretario estadounidense Elbridge Colby, quien sustituirá al secretario de Guerra Pete Hegseth. Colby es considerado uno de los artífices de la estrategia de seguridad estadounidense y, por lo tanto, del cambio en Oriente.

"Si los estadounidenses realmente quieren que Europa haga más por sí misma, necesitamos llegar a un acuerdo, y eso podría ser positivo para nosotros, aunque sabemos que tendremos que avanzar paso a paso", afirma otra fuente diplomática. La gestión de los comandos operativos conjuntos con los europeos (Norfolk, Nápoles y Brunssum) se considera un comienzo.

Lentamente, sin embargo, con entusiasmo. "Estados Unidos no está abandonando su poder vertical", señala otra fuente. Los comandos de teatro de operaciones (LandCom, AirCom y MarCom) pasarán a ser exclusivamente estadounidenses, y algunos argumentan que aquí es donde se desarrolla la verdadera acción.

(ANSA)