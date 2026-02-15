Europa: Kallas, "Rusia no es una superpotencia; su economía está hecha trizas"

"Seamos claros sobre Rusia: no es una superpotencia. Tras más de una década de conflicto, incluyendo cuatro años de guerra a gran escala, Rusia apenas ha avanzado desde sus líneas de 2014. El costo es de 1,2 millones de víctimas. Hoy, Rusia está destruida, su economía está hecha trizas, está desconectada de los mercados energéticos europeos y sus propios ciudadanos huyen", afirmó Kallas en su exposición.

"En realidad, la mayor amenaza que Rusia representa ahora es que logra más en la mesa de negociaciones que en el campo de batalla", declaró en la cita de Múnich.

"Contrariamente a lo que algunos podrían decir, la Europa 'consciente y decadente' no está experimentando la desaparición de su civilización. De hecho, la gente todavía quiere unirse a nuestro club, y no solo sus compatriotas europeos", enfatizó Kallas.

"Solo espero que quienes llevan mucho tiempo esperando no tengan que esperar mucho más. Como muestran las encuestas, quienes ya son miembros desean que la Unión desempeñe un papel más importante en el mundo, que defienda nuestros valores, cuide de nuestra gente y promueva la humanidad", añadió.

"Una prioridad es la estabilidad en los países vecinos de Europa, tanto al este como al sur. Es aquí donde Europa tiene el mayor poder. Nuestra prioridad aquí es la ampliación, el antídoto contra el imperialismo ruso. Desde 1990, los Estados que se liberaron del dominio soviético y se unieron a la UE han crecido a un ritmo más del doble que el de Rusia", deslizó luego.

"En 1990, los rusos eran el doble de ricos que los polacos.

Hoy, los polacos son aproximadamente un 70% más ricos que los rusos", declaró Kallas.

Y luego apuntó que en el discurso de Marco Rubio, "creo que hubo mensajes para nosotros y para el público estadounidense, especialmente para sus votantes". Y luego acotó: "Cada vez que escucho estas críticas a Europa —están muy de moda ahora mismo— pienso en cuál es la alternativa y en todo lo bueno que hemos recibido de Europa y todo lo bueno que ofrece".

"Cuando viajo por el mundo, veo que los países nos miran porque representamos valores que aún se mantienen en alto. Por eso me resulta muy difícil creer estas acusaciones. Viniendo de un país que ocupa el segundo lugar en el Índice de Libertad de Prensa, escuchar críticas a la libertad de prensa de un país que ocupa el puesto 58 en esa lista es interesante", graficó.

"Creo que el mensaje que sacamos de ahí es que Estados Unidos y Europa están interconectados, lo han estado en el pasado y lo estarán en el futuro. Creo que esto es importante.

También es evidente que no estamos de acuerdo en todos los temas, y eso seguirá siendo cierto. Pero creo que podemos seguir avanzando en esa línea", enfatizó Kallas.

"Como dijo el presidente (Emmanuel) Macron en Davos, Europa a veces es demasiado lenta y necesita reformas. Pero tenemos claro quiénes somos y qué representamos", subrayó Kallas, de 48 años y nacida en Tallin, Estonia.

"Permítanme inspirarme en el universo Marvel. Los héroes se forjan por los caminos que eligen, no por los poderes que poseen. El camino de Europa es claro: defender Europa, garantizar la seguridad de nuestros vecinos y forjar alianzas en todo el mundo", declaró la alta representante de la Política Exterior.

"Si lees a los padres fundadores, todos dicen lo mismo", declaró, a su turno, la presidenta de BCE, Christine Lagarde, al participar en el panel "De la fragmentación a la competitividad".

"Europa crece en tiempos de crisis, Europa es más fuerte y mejora unida en tiempos de crisis. Usted mencionó dos crisis; yo añadiría una tercera, que es el revés que todos hemos recibido tras el cambio de actitud del presidente Trump hacia Europa. Y no descarto el problema, solo digo que esto es lo que está sucediendo ahora mismo, y está acercando mucho más a los líderes y políticos europeos, y esto debe continuar", prosiguió Lagarde.

"El mercado interior está despertando. Si miro el crecimiento del año pasado, fue solo del 1,5%, pero todo se debió al consumo y la inversión. Las exportaciones contribuyeron negativamente", indicó la jefa del BCE. (ANSA).