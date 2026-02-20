Europa: La UE quiere claridad, crece tentación de congelar trato con EE.UU

De hecho, uno de los interrogantes que recorre en estos últimos días los pasillos del Palacio Berlaymont es acerca del valor del acuerdo firmado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el magnate, si su premisa era la imposición de aranceles legalmente inadmisibles

No obstante, también desde Berlaymont se hizo un llamamiento a la calma, a la firmeza y, sobre todo, a la prudencia

"Seguimos en estrecho contacto con la administración estadounidense para aclarar qué medidas piensa tomar en respuesta a esta sentencia", explicó un portavoz de la Comisión

Sin embargo, ni siquiera la táctica de los líderes del ejecutivo comunitario puede frenar el alcance de la decisión del Tribunal Supremo, recibido con fragor por socialistas, liberales y verdes

Y con un silencio ensordecedor por parte de los populares y conservadores, acérrimos partidarios del acuerdo UE-EEUU

Sin embargo, su posición ahora corre el riesgo de ser minoritaria

Con el fin de la crisis groenlandesa, la Comisión y el PPE solicitaron y obtuvieron la rápida reanudación del proceso parlamentario para la aprobación del acuerdo arancelario

Pero, a pocas horas de la decisión del Tribunal Supremo, el panorama ya cambió

"Ahora debemos evaluar cuidadosamente la sentencia y sus consecuencias", se dijo

"Por eso acabo de convocar una reunión extraordinaria del equipo negociador del Parlamento Europeo sobre el acuerdo Turnberry para el lunes, con el fin de evaluar las posibles implicaciones sobre los trabajos en curso y, en particular, en vista de la votación de la comisión", anunció el presidente de la Comisión de Comercio Internacional, el socialista alemán Bernd Lange

Su grupo está más decidido que nunca a volver a congelar el proceso, mientras los liberales y los verdes están en la misma línea

Según fuentes parlamentarias, por lo tanto, en avanzar decididamente hacia el aplazamiento de la votación en la Comisión de Comercio, prevista para el próximo 24 de febrero

El golpe del Tribunal devolvió la voz a quienes, desde París hasta Madrid, siempre pidieron mayor firmeza a la Comisión

En cambio, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, intentó bajar el tono a la cuestión, al afirmar estar convencido de que "no habrá grandes cambios"

La respuesta de uno de los objetivos favoritos de Trump para los aranceles, Canadá, fue de un tono completamente diferente

La decisión del Tribunal demuestra que los aranceles eran "injustificados", subrayó Ottawa

Londres, por su parte, dijo que estaba "dispuesta a colaborar con la administración Trump" sobre el impacto del rechazo de los magistrados, que generó un impacto aún por descifrar

Para Europa parece seguro que los aranceles introducidos por Washington sobre la base de la llamada Sección 232 de l Trade Expansion Act permanecerán sin cambios

Se trata de aranceles motivados por la seguridad nacional, que afectaron al acero y al aluminio europeos y que alcanzan el 50%

En todos los demás productos, sin embargo, hay una espesa niebla

Y la Comisión, casi como si se tratara de una letanía, también en esta ocasión subrayó un principio: "Las empresas a ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y previsibilidad de las relaciones comerciales" (ANSA)