Europa: La UE se abre a uso de fondos para el aborto, "pero no a nuevos instrumentos"

Aunque no se crearon nuevos instrumentos financieros y, por tanto, no se dio un seguimiento legislativo a la movilización, se abrió, por primera vez, la posibilidad de acceder al presupuesto comunitario para apoyar el acceso al aborto seguro.

El Palacio Berlaymont aclaró que no es necesario un fondo específico, como pedían los promotores; los Estados miembros ya pueden utilizar voluntariamente los recursos del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para cubrir los costos de los servicios de salud o los gastos que deben afrontar las mujeres que no pueden permitirse el procedimiento.

Esta decisión se basa en razones de salud pública: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año en Europa se registran aproximadamente 483.000 abortos inseguros. Para la Comisión, esta es una cuestión prioritaria que expone a miles de mujeres a graves daños físicos, estrés mental y, en los peores casos, a un riesgo vital.

El llamado a una acción concreta también fue respaldado por los primeros ministros de España, Eslovenia, Suecia, Dinamarca y Estonia, quienes en una carta a Ursula von der Leyen definieron la iniciativa como "un paso vital para garantizar la igualdad para las mujeres en toda la UE".

Dado que la salud es una competencia de los gobiernos, la batalla se trasladará ahora a las capitales. Dependerá de cada gobierno decidir si modificar sus programas del FSE+ para incluir estas acciones como prioridades.

Nika Kovac, coordinadora de "My Voice, My Choice", celebró la decisión como un hito histórico: "No se trata —dijo— de un gesto simbólico. Es un compromiso político a favor de los derechos de las mujeres".

En la misma línea, la asociación Luca Coscioni, que lideró la recolección de firmas en Italia, afirmó: "La decisión es importante tanto en un plano práctico como ideal", instando a que "Italia decida utilizar estos fondos".

Contrariamente, la asociación Pro Vita & Famiglia, con la portavoz Maria Rachele Ruiu, criticó la apertura al FSE+: "Pedimos al gobierno italiano que no utilice estos recursos para el aborto, sino para permitir a las mujeres acoger una nueva vida".

En el Parlamento Europeo, que apoyó la iniciativa con una resolución adoptada el pasado diciembre, el eurodiputado de Hermanos de Italia (FdI - Fratelli d'Italia), Paolo Inselvini, interpretó la medida como un rechazo a la iniciativa: "El aborto no es una prioridad en Europa y no es competencia de la UE. No se pueden establecer nuevos fondos como pedía 'My Voice, My Choice'".

Inselvini desestimó los referencias al FSE+ como un "instrumento retórico para contentar a la izquierda", pidiendo en cambio que se enfoque en la natalidad y la familia.

Sin embargo, recibió elogios del frente progresista, que ve en esto una contención a las presiones conservadoras. Para la eurodiputada Alice Bah Kuhnke (Verdes), es un "paso importante en la dirección correcta", mientras que los Socialistas han prometido seguir luchando por un "mecanismo permanente" que garantice el acceso a servicios seguros y legales para todas las mujeres en Europa. (ANSA).