Europa: la UE se crispa, la deuda compartida divide al bloque

Sin embargo, en vísperas de la cumbre informal de líderes de la UE en el castillo de Alden Biesen, en Bélgica, el ambiente dista mucho de ser relajado. El preestreno tuvo lugar en Amberes, donde el presidente francés y canciller alemán, Friedrich Merz, desde el escenario de la cumbre industrial, compartieron la urgencia de un salto cualitativo para que el continente evite sucumbir ante Estados Unidos y China.

Sin embargo, las perspectivas sobre las soluciones siguen siendo diametralmente opuestas. Los eurobonos, en opinión de París, son "la única vía" para competir, junto con una iniciativa de "Compra Europea" destinada a proteger sectores estratégicos. Más margen para las ayudas estatales y "valentía" para reducir las normas y la burocracia es, en cambio, la vía que defiende Berlín.

Este enfrentamiento corre el riesgo de convertir la urgencia en un punto muerto y hacer inútiles las nuevas conversaciones entre los Veintisiete con Mario Draghi y Enrico Letta.

Ursula von der Leyen evaluó el nivel de tensión al inicio de la jornada, recordando desde Estrasburgo que la competitividad es "la base de la seguridad y la democracia". El Plan A sigue "en marcha con los Veintisiete". Pero, advirtió, "si eso no fuera posible", los Tratados prevén una "cooperación reforzada".

Como parte de su estrategia, la presidenta de la Comisión Europea está considerando incluir el programa "Buy European" en la Ley de Aceleración Industrial, prevista para el 25 de febrero, para proteger las tecnologías de transición ecológica —desde la energía eólica en adelante— del dumping de Pekín, el verdadero invitado indeseable en la reunión de líderes europeos.

"Pero quiero ser clara: se trata de un equilibrio delicado. No hay una solución única para todos", enfatizó la alemana, distanciándose de la postura más marcadamente proteccionista defendida por Macron y enfatizando la necesidad de respetar la estrategia comercial de la UE, abierta a los socios globales.

Este enfoque se acerca a las advertencias de Merz, un crítico abierto de la doctrina francesa. La iniciativa "Comprar europeo", atacó, debería utilizarse "solo como último recurso para sectores críticos".

La ambición del Berlaymont es "derribar las barreras del mercado único" con el lanzamiento de una hoja de ruta en marzo, cuyas medidas entrarán en vigor en 2027. También se están considerando sanciones más severas para quienes no cumplan con las normas comunes.

El verdadero conflicto, sin embargo, radica en el apalancamiento financiero para cubrir la brecha de inversión con las grandes potencias, ahora en retirada. "La única manera de competir con China y Estados Unidos es con deuda común", reiteró Macron a los industriales, en línea con el camino ya trazado por Draghi.

Los eurobonos, en opinión del presidente del Elíseo, representan la condición necesaria para el salto cualitativo requerido en "defensa, espacio, tecnologías limpias e inteligencia artificial". Esta es una línea roja que Merz sigue considerando insalvable, prefiriendo explotar el margen fiscal de Alemania ofreciendo más ayudas estatales.

Este enfoque deja algunas preguntas sin respuesta sobre el eje Roma-Berlín, pero por ahora, von der Leyen también lo apoya. Sin embargo, los alemanes se han visto conmocionados por la voz del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, quien sorprendentemente se mostró abierto a la idea de un activo seguro europeo, promovida recientemente por Letta.

"Hacer atractiva a Europa también significa atraer inversores extranjeros", observó, sugiriendo que un bono común más líquido fortalecería el papel del euro, mientras que algunos mercados se muestran cada vez más recelosos del dólar.

La lista de reformas que Christine Lagarde debe implementar también estará sobre la mesa de los líderes de la UE: completar la Unión Bancaria, integrar el mercado de capitales y crear un fondo europeo de ahorro e inversión son las prioridades indicadas por el BCE. Estos expedientes han sido históricamente difíciles para Berlín, que se opone a la mutualización total de riesgos —en particular, a una garantía común de depósitos— por temor a asumir las fragilidades de otros, como las de Francia e Italia. (ANSA).