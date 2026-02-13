Europa: La UE sigue adelante y presiona a Berlín por los eurobonos

El método también impulsará la competitividad continental, con un cambio de régimen destinado a favorecer regulaciones directamente aplicables y vinculantes para los Veintisiete.

Esta presión aumentará a medida que Berlín presione sobre su deuda conjunta. Para cerrar la brecha con Estados Unidos y China —800.000 millones de euros anuales entre los sectores público y privado, según las estimaciones de Mario Draghi—, los eurobonos representan una opción concreta para Bruselas, especialmente en prioridades como la defensa y la inteligencia artificial.

El Fondo de Recuperación, el programa Safe y el préstamo a Kiev ya han roto el tabú: cuando las cosas se pongan difíciles, el mensaje que se filtra desde las instituciones de la UE es que Alemania también tendrá que recalibrar sus límites, como ya ha demostrado su capacidad.

La fricción entre gobiernos, especialmente bajo la "presión externa" de las amenazas de Donald Trump y la competencia de Pekín, es "propia de una Unión de los Veintisiete", observó Costa tras la cumbre, recordando que la UE ya funciona en círculos concéntricos, desde Schengen hasta el euro. Por ello, formatos restringidos como las precumbres sobre migración o la de competitividad convocada por Giorgia Meloni y Merz no se consideran una anomalía.

La cooperación reforzada promovida por Ursula von der Leyen se activará "si es necesario", como ocurrió con el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, aprobado sin la participación de Hungría, Eslovaquia y la República Checa, pero sin hacer mucho ruido.

Especialmente en el ámbito del mercado único, donde la urgencia de avanzar, según Costa, quien se compromete a mantener la unidad entre los Veintisiete, "es ampliamente compartida", a pesar de las opiniones aún confusas sobre el régimen del 28.§ para las empresas o las reservas que frenan la Unión de Ahorros e Inversiones. Los países se verán impulsados por un uso más amplio de las regulaciones —en detrimento de las directivas no transpuestas— para reforzar su aplicación.

Esta es una forma de exigir responsabilidades a los gobiernos, que, como advirtió Von der Leyen, deben "hacer sus deberes" simplificando y eliminando las barreras internas que pesan como aranceles: un camión puede transportar 44 toneladas en Bélgica, pero solo 40 en Francia, señaló la presidenta de la Comisión Europea, sin escatimar críticas a su Berlín natal, que aún acepta las comunicaciones por fax.

La trayectoria de la recuperación del continente también dependerá de "Buy European", el buque insignia industrial del Palacio del Elíseo, en el que la coalición franco-alemana ha convergido gracias a un enfoque europeo selectivo, limitado a sectores estratégicos —defensa, tecnologías limpias, cuántica, chips, inteligencia artificial— y compatible con una política comercial de la UE abierta a los mercados globales.

Sin embargo, las diferencias entre Macron y Merz en materia de financiación no son sorprendentes. Pero Bruselas cree que, en esta coyuntura crucial, incluso Berlín —pese a las limitaciones constitucionales— puede suavizar las cosas.

Descartando la posibilidad de nuevos megainstrumentos inspirados en el Fondo de Recuperación —demasiado expuestos políticamente para el canciller—, se están considerando formas de deuda sectorial común para prioridades como la defensa y la inteligencia artificial.

Los eurobonos se encuentran entre las opciones sobre la mesa, junto con otras dos palancas menos prescindibles en el debate interno sobre nuevos recursos propios y el aumento de las contribuciones nacionales: el equilibrio entre estas tres variables, como se indica en las instituciones de la UE, determinará la arquitectura del presupuesto 2028-2034.

Desde la pandemia hasta el apoyo a Ucrania, los precedentes son claros: Europa logró converger con el consentimiento de Alemania y los Países Bajos, que siempre se han mostrado hostiles incluso sin preceptos constitucionales. Un paso que Macron no omitió recordar al salir de la cumbre.

