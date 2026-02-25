Europa League: Bologna por el boleto a octavos de final

"No hicimos nada, y no debemos subestimar al Brann: el Bodo Glimt es una lección. El fútbol noruego está creciendo rápidamente, y la selección lo demostró contra Italia", advirtió el DT del Bologna, Vincenzo Italiano, en rueda de prensa previa al partido en el Renato Dall'Ara

El DT del Bologna aludía al triunfo del Bodo Glimt contra Inter en su llave del repechaje por un boleto a octavos de final de la Champions League y al segundo puesto de Italia en el Grupo I de las Eliminatorias europeas al Mundial 2026, en el que escoltó a Noruega

"En Noruega ganamos 1-0 y tenemos una pequeña ventaja que aprovechar. Pero estamos al 51% contra el 49% de ellos", agregó el DT del Bologna, que en caso de pasar de ronda enfrentará a Roma o al Friburgo, según lo determine el sorteo que realizará la UEFA el viernes 27

Italiano anunció además que mañana no podrá contar con el defensor español Juan Miranda, mientras que planea alinear al colombiano Jhon Lucumí y al argentino Santiago Castro (autor del gol de la ida), cuyo compatriota Benjamín Domínguez volverá a la convocatoria tras superar un cuadro gripal

Bologna, que el pasado lunes 23 volvió a celebrar como local en la Serie A después de 3 meses y medio con su triunfo por 1-0 ante Udinese por la fecha 26 del torneo, finalizó en el décimo puesto de la fase de liga con 15 puntos, seis más que Brann, que terminó vigésimo cuarto

Programa de partidos del repechaje de la Europa League

IDA

Ferencvaros-Ludogorets 1-2

Stuttgart-Celtic 4-1

Viktoria Plzen-Panathinaikos 2-2

Estrella Roja-Lille 1-0

Nottingham Forest-Fenerbahce 3-0

Bologna-Brann 1-0

Celta-PAOK 2-1

Genk-Dínamo Zagreb 3-1. (ANSA)