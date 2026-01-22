Europa League: Bologna rescató un empate ante Celtic

El japonés Reo Hatate sorprendió al abrir el marcador a los 6' para Celtic, que aumentó su ventaja a los 40' mediante el estadounidense Auston Trusty, pero el neerlandés Thijs Dallinga (58') y el británico Jonathan Rowe (72') sellaron el empate para Bologna.

Con este resultado, Bologna, que alineó al argentino Benjamín Domínguez (reemplazado a los 73'), quedó decimotercero con 12 puntos, la misma cantidad que Roma, Stuttgart y PAOK, mientras que Celtic, que sufrió la expulsión del propio Hatate a los 34', figura vigésimo tercero con 8 unidades.

Por su parte, Olympique Lyon, que venció por 1-0 como visitante al Young Boys, y Aston Villa, que superó por idéntico resultado y en la misma condición al Fenerbahce, se convirtieron en los primeros clasificados directamente a octavos de final con 18 puntos.

También Friburgo conquistó un boleto directo por anticipado a la próxima ronda del torneo continental, pues llegó a 17 puntos tras vencer por 1-0 como local al Maccabi Tel Aviv.

Partidos y posiciones.

Malmoe 0 - Estrella Roja 1.

Fenerbahce 0 - Aston Villa 1.

Young Boys 0 - Olympique Lyon 1.

Feyenoord 3 - Sturm Graz 0.

Brann 3 - Midtjylland 3.

PAOK 2 - Betis 0.

Bologna 2 - Celtic de Glasgow 2.

Friburgo 1 - Maccabi Tel Aviv 0.

Viktoria Plzen 1 - Porto 0.

Más tarde.

Glasgow Rangers-Ludogorets.

Roma-Stuttgart.

Salzburgo-Basilea.

Dínamo Zagreb-Steaua de Bucarest.

Braga-Nottingham Forest.

Utrecht-Genk.

Niza-Go Ahead Eagles.

Ferencvaros-Panathinaikos.

Celta de Vigo-Lille.

POSICIONES: Lyon y Aston Villa 18 puntos; Friburgo 17; Midtjylland 16; Betis, Ferencvaros y Porto 14; Braga y Estrella Roja 13; Stuttgart, PAOK, Roma y Bologna 12; Nottingham Forest, Viktoria Plzen y Fenerbahce 11; Panathinaikos y Genk 10; Celta, Lille, Brann y Young Boys 9; Celtic 8; Ludogorets y Dínamo Zagreb 7; Basilea, Feyenoord, Steaua y Go Ahead Eagles 6; Sturm Graz 4; Salzburgo 3; Utrecht, Rangers, Malmoe y Maccabi Tel Aviv 1; Niza 0. (ANSA).