Europa League: Bologna selló su boleto con una victoria

Joao Mario, arribado en el libro de pases del invierno europeo, marcó a los 56' el gol del triunfo y la clasificación del Bologna, que también había ganado por 1-0 en la ida disputada en Noruega.

Bologna, que alineó al colombiano Jhon Lucumí y al argentino Santiago Castro (reemplazado a los 78' por su compatriota Benjamín Domínguez), aprovechó que Brann sufrió la expulsión de Jacob Lungi Sorensen a los 37'.

El equipo "rossoblú" del DT Vincenzo Italiano deberá al sorteo que la UEFA realizará mañana en su sede de Lyon para saber si enfrentará a Roma o a Friburgo de octavos de final.

Bologna selló su boleto mediante el repechaje al igual que Ferencvaros, Panathinaikos, Genk, Celta de Vigo, Stuttgart, Nottingham Forest y Lille. Ya esperaban en octavos de final Porto, Braga, Midtjylland, Betis, Olympique Lyon y Aston Villa además de Roma y Friburgo.

Italiano, en rueda de prensa previa al partido en el Renato Dall'Ara.

Bologna, que el pasado lunes 23 volvió a celebrar como local en la Serie A después de 3 meses y medio con su triunfo por 1-0 ante Udinese por la fecha 26 del torneo de la primera división del "Calcio", finalizó en el décimo puesto de la fase de liga con 15 puntos, seis más que Brann, que terminó vigésimo cuarto.

Programa de partidos del repechaje de la Europa League.

IDA VUELTA.

Ferencvaros-Ludogorets 1-2 2-0.

Stuttgart-Celtic 4-1 0-1.

Viktoria Plzen-Panathinaikos 2-2 1-1 (**).

Estrella Roja-Lille 1-0 0-2 (*).

Nottingham Forest-Fenerbahce 3-0 1-2.

Bologna-Brann 1-0 1-0.

Celta-PAOK 2-1 1-0.

Genk-Dínamo Zagreb 3-1 3-3 (*).

(*) En tiempo suplementario.

(**) Por penales. (ANSA).