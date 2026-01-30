Europa League: Bologna tiene rival

El equipo de Vincenzo Italiano finalizó décimo en la ronda inicial y será visitante el 19 de febrero en el duelo de ida con el plantel entrenado por el islandés Freyr Alexandersson, al que recibirá en la revancha siete días más tarde en el estadio Renato Dall'Ara.

Si supera el corte, Bologna podría chocar en la próxima ronda con Roma o con Friburgo, rivales potenciales también en octavos del belga Genk y del croata Dínamo Zagreb, que se medirán entre sí en los "play-off", según determinó el sorteo realizado por la UEFA en Nyon.

"Quizás merecíamos lograr el pasaje directo a octavos, pero no pudo ser. Estoy tranquilo porque demostramos madurez y crecimiento y ojalá podamos extender esta racha en el campeonato", resumió Italiano tras la victoria del "azulgrana" por 3-0 ante Maccabi Tel Aviv como visitante con la que cerró su participación en la fase de liga.

Los cruces de los "play-off" quedaron así: Ida (19 de febrero): Fenerbahçe - Nottingham Forest.

Dínamo Zagreb - Genk.

PAOK - Celta de Vigo.

Brann - Bologna.

Glasgow Celtic - Stuttgart.

Lille - Estrella Roja.

Panathinaikos - Viktoria Plzen.

Ludogorets - Ferencváros.

Revanchas (26 de febrero): Viktoria Plzeň - Panathinaikos Ferencváros - Ludogorets.

Estrella Roja - Lille.

Stuttgart - Glasgow Celtic.

Bologna - Brann. (ANSA).