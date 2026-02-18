Europa League: Bologna visita al Brann en Noruega

La delegación del Bologna viajó para visitar al Brann en un partido previsto en el estadio situado a 90 kilómetros del círculo polar ártico, donde mañana se esperan temperaturas de 0 grados.

El plantel dirigido por Vincenzo Italiano viajó a Noruega tres días después de su victoria por 2-1 como visitante contra Torino, resultado que dejó al Bologna en el octavo puesto de la Serie A.

Bologna finalizó en el décimo puesto de la fase de liga, instancia en la que sólo perdió en el debut contra Aston Villa (sumó 21 puntos como el líder Olympique Lyon), tras lo cual venció al Steays de Bucarest (2-1), al Salzburgo (4-1), al Celta de Vigo (2-1) y al Maccabi Tel Aviv (3-0) e igualó con Friburgo (1-1), con Celtic (2-2) y justamente con Brann (0-0).

La mala noticia para Italiano es que mañana sufrirá las ausencias del griego Charalampos Lykogiannis y del capitán Lorenzo De Silvestri, pero podrá contar con el noruego Eivind Helland, incorporado en el libro de pases invernal europeo justamente del Brann, que finalizó vigésimo cuarto en la fase de liga de la Europa League.

De hecho, Helland se perfila como titular en la zaga central con el colombiano Jhon Lucumí, mientras que el argentino Santiago Castro seguirá en el ataque tras haber sellado el triunfo contra Torino.

"Tendremos que adaptarnos rápidamente a las condiciones del campo, que no son las mejores, y al entorno. Los partidos contra Brann son decisivos. La Europa League es muy importante para nosotros, pero también la liga, dado el retraso, no podemos permitirnos más errores", enfatizó Italiano.

"Conocemos al Brann. Lo enfrentamos en la fase de grupos en un partido que nos dejó con 10 hombres durante mucho tiempo, pero que también los puso contra las cuerdas y nos dejó con cierta decepción", recordó.

"En Turín salimos de una mala racha de resultados, que solucionamos trabajando en la concisión. Pero necesitamos mejorar en este aspecto y también en la concreción para volver al buen camino", completó el DT del Bologna.

