Europa League: Roma avanzó a los octavos de final

El equipo "giallorosso" del DT Gian Piero Gasperini finalizó en el octavo puesto con 16 puntos, la misma cantidad que Genk, que hoy venció por 2-1 como local al Malmoe y al cual Roma superó por diferencia de gol (+7 y +4, respectivamente).

Roma, que marcha en el cuarto puesto de la Serie A, completó el grupo de 8 clasificados directamente a octavos de final encabezado por Olympique Lyon y Aston Villa, que terminaron la fase de liga con 21 puntos, por delante del Midtjylland (19), Betis, Porto, Braga y Friburgo, que acumularon 17 unidades.

La jornada empezó de la peor manera para Roma, pues el zaguero y capitán Gianluca Mancini fue expulsado a los 15' por el árbitro español Juan Martínez Munuera luego de derribar al serbio Milos Pantovic evitando una acción manifiesta de gol.

Pero Panathinaikos, que finalizó duodécimo con 12 puntos, debió esperar hasta el minuto 58' para abrir el marcador mediante un gran gol del argentino Vicente Taborda, que fue reemplazado en el tercer minuto adicionado del complemento.

Esa derrota parcial dejaba a Roma afuera de los 8 clasificados directamente a octavos de final, pero el polaco Jan Ziólkowski (80') estableció el empate definitivo y selló el boleto del equipo "giallorosso", que alineó al argentino Matías Soulé (reemplazado en el descanso) e incluyó al brasileño Wesley a los 64'.

Gasperini había decidido iniciar el partido con Paulo Dybala en el banco de suplentes porque el argentino seguía con una molestia en una rodilla por un golpe que sufrió durante el empate 1-1 del pasado domingo 25 contra Milan por la fecha 22 de la Serie A.

A su vez, Bologna quedó a un paso del "milagro", pues finalizó en el décimo puesto de la fase de liga con 15 puntos luego de golear por 3-0 al Maccabi Tel Aviv, que contó con el venezolano Kervin Andrade (reemplazado a los 51') y con el brasileño Heitor.

El británico Jonathan Rowe abrió el marcador a los 35', Riccardo Orsolini aumentó la ventaja a los 47' y Tommaso Pobega puso cifras definitivas en el cuarto minuto adicionado del complemento para la victoria del Bologna en el TSC Arena neutral de Backa Topola (Serbia), pues Maccabi Tel Aviv no puede jugar de local en Israel por razones de seguridad.

Bologna, que marcha octavo en la Serie A y alineó al argentino Santiago Castro (reemplazado a los 70'), esperará el sorteo que la UEFA realizará mañana para conocer su rival en el repechaje, que ofrecerá sus duelos de ida el 12 de marzo y los de revancha una semana después. (ANSA).