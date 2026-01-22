Europa League: Roma ganó y quedó a un paso de clasificación

Pisilli abrió el marcador a los 40' y puso cifras definitivas en el segundo minuto adicionado del complemento del partido disputado en el estadio Olímpico de Roma tras recibir sendas asistencias de los argentinos Matías Soulé y Paulo Dybala.

"Jugar en Roma es un sueño. Soy hincha de Roma, pero creo que todos los jugadores quieren jugar, y cuando uno está menos disponible, empieza a darle vueltas a las cosas. Pero ahora mismo, estoy concentrado al 100% en Roma, y hasta mi último día aquí, estaré enfocado al 100% en Roma", aseguró Pisilli, la gran figura del partido.

"Estoy contento, hace tiempo que no marco con Roma, y estoy especialmente contento por la victoria, porque la necesitábamos, y eso probablemente significará que evitaremos el playoff", añadió Pisilli en diálogo con la cadena Sky Sport.

Efectivamente, con este resultado, el equipo "giallorosso" del DT Gian Piero Gasperini, que alineó a Soulé (reemplazado a los 84') e incluyó a Dybala y al brasileño Wesley a los 72', escaló al sexto puesto de la fase de liga con 15 puntos, la misma cantidad que Ferencvaros.

"Resultó ser un partido perfecto para nosotros. Tuvimos a todos en cuenta, porque el partido era crucial para la clasificación.

Fue una prueba difícil", declaró a su vez Gasperini también a Sky Sport.

"Buscamos la victoria independientemente del rival, nunca especulamos con el empate. Actualmente nos faltan puntos contra los mejores equipos, a pesar de haber jugado partidos excelentes contra ellos", subrayó Gasperini.

"Si empezamos a sumar puntos allí, nos acercaremos a ellos y nos sentiremos aún más fuertes", completó el DT de Roma, que marcha en el cuarto puesto de la Serie A y por ahora completa el grupo de 8 equipos que ya se clasifican directamente a octavos de final de la Europa League con Ferencvaros, Midtjylland y Braga (ambos con 16 unidades) y Betis (14).

En cambio, Olympique Lyon y Aston Villa, que lideran la fase de liga con 18 puntos, y Friburgo (17) ya confirmaron por anticipado su presencia en la próxima instancia tras haber vencido a Young Boys, al Fenerbahce y al Maccabi Tel Aviv, en todos los pasos por 1-0.

Por su parte, Bologna apenas rescató un empate 2-2 como local ante Celtic de Glasgow por la séptima y penúltima fecha de la fase de liga de la Europa League y por ahora integra el grupo de que equipos entre los puestos 9 y 24 que deberán disputar un repechaje por un boleto a la próxima instancia.

El japonés Reo Hatate sorprendió al abrir el marcador a los 6' para Celtic tras recibir de su compatriota Daizen Maeda, quien aprovechó un grave error del arquero polaco Lukasz Skorupski, mientras que el estadounidense Auston Trusty aumentó la ventaja a los 40' al empujar el balón casi debajo del arco luego que el belga Arne Engels desvió un córner desde la derecha.

El neerlandés Thijs Dallinga (58') y el británico Jonathan Rowe (72') sellaron el empate para Bologna, que alineó al argentino Benjamín Domínguez (reemplazado a los 73') y quedó decimocuarto con 12 puntos, mientras que Celtic, que sufrió la expulsión por doble amonestación del propio Hatate a los 34', figura vigésimo cuarto con 8 unidades.

Partidos y posiciones.

Malmoe 0 - Estrella Roja 1.

Fenerbahce 0 - Aston Villa 1.

Young Boys 0 - Olympique Lyon 1.

Feyenoord 3 - Sturm Graz 0.

Brann 3 - Midtjylland 3.

PAOK 2 - Betis 0.

Bologna 2 - Celtic de Glasgow 2.

Friburgo 1 - Maccabi Tel Aviv 0.

Viktoria Plzen 1 - Porto 0.

Glasgow Rangers 1 - Ludogorets 0.

Roma 2 - Stuttgart 0.

Salzburgo 3 - Basilea 1.

Dínamo Zagreb 4 - Steaua de Bucarest 1.

Braga 1 - Nottingham Forest 0.

Niza 3 - Go Ahead Eagles 1.

Ferencvaros 1 - Panathinaikos 1.

Celta de Vigo 2 - Lille 1.

Utrecht 0 - Genk 2.

POSICIONES: Lyon y Aston Villa 18 puntos; Friburgo 17; Midtjylland y Braga 16; Roma y Ferencvaros 15; Betis y Porto 14; Estrella Roja y Genk 13; PAOK, Stuttgart, Celta, y Bologna 12; Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Fenerbahce, Panathinaikos 11; Dínamo Zagreb 10; Lille, Brann y Young Boys 9; Celtic 8; Ludogorets 7; Feyenoord, Basilea, Salzburgo, Steaua y Go Ahead Eagles 6; Sturm Graz y Rangers 4; Niza 3; Utrecht, Malmoe y Maccabi Tel Aviv 1. (ANSA).