Europa League: Roma y Bologna definen su destino

"Intentaremos conseguir un buen resultado, pero no es un partido que debamos ganar a toda costa. Ya estamos clasificados entre los 24 mejores, y si conseguimos terminar entre los 8 primeros, estaremos aún más contentos porque evitaríamos el playoff", declaró el DT de Roma, Gian Piero Gasperini, en rueda de prensa.

El equipo "giallorosso", que marcha cuarto en la Serie A, se ubica sexto en la fase de liga de la Europa League con 15 puntos, la misma cantidad que Ferencvaros, que también integra el grupo de equipos que por ahora se clasifica directamente a octavos de final.

Olympique Lyon y Aston Villa, líder y escolta con 18 unidades, sellaron por anticipado su boleto a la próxima ronda en la séptima fecha de la fase de liga, mientras que Friburgo (17), Midtjylland y Braga (ambos con 16 puntos) y Betis (14) también dependen de sí mismos para confirmar su presencia en octavos de final sin la necesidad de disputar el repechaje.

"A estas alturas de la temporada, sin embargo, está claro que la prioridad es la liga. Sin duda, haremos todo lo posible por clasificarnos mañana, dado que nos queda la última jornada y la clasificación es un objetivo natural", insistió Gasperini.

"Dicho esto, no me preocupa la posibilidad de tener que jugar una jornada extra: hemos crecido jugando, y la cantidad de partidos que hemos disputado nos ha permitido mejorar nuestra calidad. Siempre hemos intentado, desde el principio, hacerlo bien en todas las competiciones: la liga, la Europa League y la Copa Italia. El objetivo siempre fue rendir al máximo en todas ellas", completó Gasperini, que mañana alineará al brasileño Wesley.

La mala noticia para Roma es que mañana sufrirá la baja por lesión del irlandés Evan Ferguson, quien se sumó al ucraniano Artem Dovbyk, Stephan El Shaarawy, el francés Manu Koné y el español Mario Hermoso.

En este escenario, y considerando que el francés Robinio Vaz, el neerlandés Donyell Malen y el juvenil Lorenzo Venturini no fueron inscriptos para la Europa League, Gasperini sólo podrá contar con los argentinos Matías Soulé y Paulo Dybala más el joven Mattia Della Rocca como eventuales atacantes ante Panathinaikos.

"Hoy no estoy en condiciones de anunciar la alineación. Dybala abandonó el partido contra Milan con un pequeño problema en la rodilla: ayer estuvo mucho mejor, pero hoy sigue con molestias.

Lo evaluaremos mañana", explicó Gasperini sobre el argentino, reemplazado durante el empate 1-1 del pasado domingo 25 por la fecha 22 de la Serie A.

Por su parte, Bologna, que marcha decimoquinto con 12 puntos, precisa vencer al colista Maccabi Tel Aviv (1) y luego deberá esperar una combinación para saber si podrá sumarse al grupo de 8 equipos que se clasificará directamente a octavos de final.

El equipo "rossoblú" del DT Vincenzo Italiano, campeón defensor de la Copa Italia y octavo en la Serie A, ya tiene garantizado un lugar entre los 16 equipos que deberán disputar el repechaje (previsto el 19 y el 26 de febrero) por un boleto a la próxima ronda del torneo continental.

"Estamos pasando apuros en la liga, pero la temporada no ha terminado. En Europa, perdimos el primer partido y luego conseguimos tres victorias y tres empates. Del torneo continental podemos recuperarnos para la liga", confió Italiano.

En cuanto al partido de mañana en Israel, el DT del Bologna indicó que "enfrentamos al Maccabi, que está fuera de la competición, último en la tabla, y acaba de despedir a su DT", recordó en alusión al serbio Zarko Lazetic, que fue reemplazado por Dan Roman.

"Aún tenemos posibilidades de terminar octavos, y necesitamos 3 puntos para asegurarnos el primer puesto en los playoffs y jugar la vuelta en casa. El partido contra el Maccabi es crucial para nosotros: para la Europa League y para volver a la senda del triunfo. Bologna aún no ha terminado", garantizó Italiano.

La mala noticia para Italiano es que mañana volverá a sufrir la baja por lesión del zaguero colombiano Jhon Lucumí, pero podrá volver a contar con el mediocampista suizo Remo Freuler y con el delantero Bernardeschi, quien reforzará una línea que integran los argentinos Benjamín Domínguez y Santiago Castro.

POSICIONES: Lyon y Aston Villa 18 puntos; Friburgo 17; Midtjylland y Braga 16; Roma y Ferencvaros 15; Betis y Porto 14; Estrella Roja y Genk 13; PAOK, Stuttgart, Celta, y Bologna 12; Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Fenerbahce, Panathinaikos 11; Dínamo Zagreb 10; Lille, Brann y Young Boys 9; Celtic 8; Ludogorets 7; Feyenoord, Basilea, Salzburgo, Steaua y Go Ahead Eagles 6; Sturm Graz y Rangers 4; Niza 3; Utrecht, Malmoe y Maccabi Tel Aviv 1. (ANSA).