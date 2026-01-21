Europa League: Roma y Bologna obligados a ganar

El equipo "giallorosso" del DT Gian Piero Gasperini marcha décimo en la fase de liga de la Europa League con 12 puntos, mientras que el "rossoblú" de su colega Vincenzo Italiano se ubica decimotercero con 11 unidades.

Los equipos que finalicen la fase de liga en los 8 primeros lugares avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los que terminen entre los puestos 9 y 24 deberán disputar un repechaje por un boleto a la próxima instancia.

"El equipo está bien, salvo (el español Mario) Hermoso y las lesiones habituales. Estamos en buena forma física, y el partido de mañana estará muy cerca del duelo ante Milan, que ahora es el partido de más atención", advirtió Gasperini, quien ya ganó la Europa League con Atalanta.

El DT de Roma aludía al duelo que el equipo "giallorosso", cuarto en la Serie A con 42 puntos, jugará el domingo 25 como local ante Milan (46), escolta del líder Inter (49), por la fecha 22 del torneo de la primera división del "Calcio".

"Estamos en una buena posición en la Europa League. Con una victoria, tenemos muchas posibilidades de evitar los playoffs.

Pero ahora, la liga es donde más nos enfocamos. Nos ganamos esta posición con los meses y haremos todo lo posible por defenderla y, si es posible, mejorarla", garantizó Gasperini en conferencia de prensa.

Por otra parte, Gasperini relativizó la posibilidad para Roma de clasificarse a la próxima edición de la Champions League en caso de ganar la Europa League: "recuerden que el caso precedente al del Atalanta ocurrió en la década del 90", subrayó en alusión al Parma, que ganó la edición 1998-99 de la entonces llamada Copa UEFA.

"Si la única recompensa es el título, estaremos eternamente decepcionados. Ganar en Europa se convirtió en un problema para los clubes italianos, y los partidos de los últimos días lo demuestran", argumentó Gasperini, quien planea alinear mañana al brasileño Wesley y al argentino Matías Soulé, cuyo compatriota Paulo Dybala será suplente pensando en Milan.

"Necesitamos cambiar nuestro enfoque, mirarnos a nosotros mismos y mejorar", concluyó Gasperini, quien decidió interrumpir el préstamo del delantero jamaiquino Leon Bailey, quien ya volvió a Inglaterra para reincorporarse al Aston Villa.

Por otra parte, las autoridades de la capital de Italia reforzaron el operativo de seguridad ante el inminente arribo de unos 5 mil aficionados del Stuttgart, muchos de los cuales intentarán acceder al estadio Olímpico pese a carecer de la entrada correspondiente.

Una decisión tomaron las autoridades de Bolonia de cara al partido que Bologna jugará contra Celtic de Glasgow, que marcha vigésimo cuarto con 7 puntos, cinco menos que Stuttgart.

Unos 3 mil simpatizantes escoceses arribarán a Bolonia para alentar al Celtic, motivo por el cual se anuncia un operativo de seguridad con 300 agentes de la policía de Estado, de Carabinieri, de la Guardia de Finanzas, de la policía penitenciaria y la policía local.

En el plano deportivo, en tanto, Bologna buscará recuperarse de la inesperada derrota por 2-1 sufrida el pasado domingo 18 contra Fiorentina, que pelea por la permanencia, por la fecha 21 de la Serie A que dejó al "rossoblú" en el octavo puesto de la Serie A con 30 unidades.

"Estamos en un momento extraño, el libro de pases, la condición física y la salud mental nos están afectando. Pero tenemos la oportunidad de lograr algo importante en Europa y asegurarnos un puesto entre los 8 primeros o al menos un puesto en los playoffs", remarcó Italiano.

"Celtic no está en su mejor momento, pero ha cambiado de entrenador y está jugando de forma similar a Fiorentina. Tenemos algunas molestias, pero tendremos que estar preparados y volver a hacer del Renato Dall'Ara nuestro bastión", subrayó el DT del Bologna, quien adelantó que el argentino Benjamín Domínguez "tiene muchas chances de ser titular mañana", mientras su compatriota se ejercitó en el gimnasio tras acusar algunas molestias.

Partidos y posiciones.

Malmoe-Estrella Roja.

Fenerbahce-Aston Villa.

Young Boys-Olympique Lyon.

Feyenoord-Sturm Graz.

Brann-Midtjylland.

PAOK-Betis.

Bologna-Celtic de Glasgow.

Friburgo-Maccabi Tel Aviv.

Viktoria Plzen-Porto.

Glasgow Rangers-Ludogorets.

Roma-Stuttgart.

Salzburgo-Basilea.

Dínamo Zagreb-Steaua de Bucarest.

Braga-Nottingham Forest.

Utrecht-Genk.

Niza-Go Ahead Eagles.

Ferencvaros-Panathinaikos.

Celta de Vigo-Lille.

POSICIONES: Lyon, Midtjylland y Aston Villa 15 puntos; Betis, Friburgo y Ferencvaros 14; Braga y Porto 13; Stuttgart y Roma 12; Nottingham Forest, Fenerbahce y Bologna 11; Viktoria Plzen, Panathinaikos, Genk y Estrella Roja 10; PAOK, Celta, Lille y Young Boys 9; Brann 8; Ludogorets, Celtic y Dínamo Zagreb 7; Basilea, Steaua y Go Ahead Eagles 6; Sturm Graz 4; Feyenoord y Salzburgo 3; Utrecht, Rangers, Malmoe y Maccabi Tel Aviv 1; Niza 0. (ANSA).