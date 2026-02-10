Europa: Macron relanza idea de eurobonos y causa un nuevo enfrentamiento con Berlín

El mandatario lo dijo en una entrevista publicada hoy por el diario Le Monde y otros seis diarios europeos, dos días antes de una reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, centrada en cómo impulsar la competitividad europea

Con sus declaraciones, Macron adelantó así su contraofensiva al activismo del canciller alemán, Friedrich Merz, y la premier italiana, Giorgia Meloni, antes de la cumbre informal sobre competitividad

La geografía de las alianzas en Europa, en este momento histórico, es más inestable que nunca, y se basa en un hecho puntual: desde la defensa hasta las políticas económicas e industriales, el eje franco-alemán se está desintegrando gradualmente

Así lo demostró la respuesta de Berlín a los eurobonos: la propuesta "distrae del tema principal, a saber, el problema de la productividad"

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, entiende a la cumbre de competitividad como un "retiro" para los 27

De hecho, la convocó en el castillo de Alden Biesen, a más de una hora en coche de Bruselas, e invitó a los 27 líderes a que, metafóricamente, se quitaran la chaqueta y decidieran qué debían hacer realmente para sacar a la UE del atolladero de la escasa industrialización

El camino a seguir, aunque poco explorado hasta ahora, sigue siendo el de los informes de Mario Draghi y Enrico Letta, ambos presentes

Cuando el domingo surgió la iniciativa de Italia y Alemania de organizar una precumbre con los llamados países "afines", más de un funcionario de Bruselas se sorprendió, sobre todo dado el carácter ya informal de la reunión convocada por Costa

En efecto, al menos 20 líderes participarán en la reunión organizada por Merz, Meloni y el primer ministro belga, Bart De Wever

"No haré comentarios" sobre la iniciativa, pues "desconozco su propósito. Los Estados miembros son libres de reunirse; veremos cuál será el objetivo de la reunión", explicó un alto funcionario

Por su lado, Macron no tardó en responder a su manera

"Europa es, de hecho, el factor de ajuste para el resto del mundo"

"La cuestión es si somos capaces de convertirnos en una potencia económica, financiera, militar e incluso democrática", enfatizó el mandatario francés, según quien la brecha con China sigue siendo enorme

"Tenemos tres batallas que librar: en seguridad y defensa, en tecnologías de transición ecológica y en inteligencia artificial y cuántica", comentó Macron, estimando en 1,2 billones de euros la suma que la UE necesita para cambiar de marcha

La presión de París por la deuda común no es nueva, y la idea de una nueva "Next Generation", además de haber sido mencionada por el propio Draghi, cuenta con muchos admiradores dentro de la Comisión

Sin embargo, hasta ahora, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, nunca ofreció un rayo de esperanza

En Alden Biesen se analizará el asunto en profundidad. Y en este punto, Meloni se enfrenta a un difícil reto: equilibrar el tradicional apoyo de Italia a los eurobonos con su celebrada amistad con su enemigo, Alemania

En cuanto al "Buy European", o la preferencia europea por las compras industriales y de defensa, Berlín y Roma coinciden, a diferencia de Francia

El asunto podría convertirse en otro punto de discordia en Alden Biesen, sobre todo porque el proyecto de Ley de Aceleración Industrial —una medida clave que la Comisión prepara para finales de mes— se centra específicamente en la "compra europea"

En cualquier caso, no se esperan conclusiones para el jueves

La reunión será una especie de primera mitad de un juego que concluirá con el Consejo Europeo en marzo próximo

Y un adelanto de esto se podrá ver el miércoles por la noche en la Cumbre Industrial de la UE en Amberes, a la que asistirán, entre otros, Von der Leyen, Merz y Macron

Pero Bruselas también se enfrenta a un desafío institucional

El concepto de cooperación reforzada entre Estados es uno de los factores que unen a Merz y Meloni

En teoría, cuenta con muchos partidarios dentro de la UE, pero el consenso corre el riesgo de tambalearse en torno a la propia interpretación de la cooperación reforzada, que Roma y Berlín desearían ver más como una alianza intergubernamental —en detrimento del impulso de la Comisión— que como un paso hacia una Europa federal

Dos indicios corroboran esa tesis: Merz expresó su oposición a cualquier modificación del Tratado, mientras que Meloni rechazó reiteradamente la necesidad de eliminar la unanimidad en los procedimientos de votación. (ANSA)