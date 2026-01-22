Europa: Macron, UE unida será respetada; debemos seguir vigilantes

"Hoy nos reunimos en este Consejo Europeo informal para conmemorar la unidad de los europeos en apoyo de Dinamarca, su integridad territorial y su soberanía, y también para reconocer que, cuando Europa está unida, fuerte y reacciona con rapidez, todo vuelve al orden y la calma. Y me complace", apuntó.

"Comenzamos la semana con una especie de escalada, con amenazas, amenazas de invasión y amenazas arancelarias, y hemos vuelto a una situación que me parece mucho más aceptable, incluso si nos mantenemos vigilantes", sostuvo Macron.

Francia está "plenamente disponible para participar" en los ejercicios organizados por la OTAN, afirmó el presidente francés. "Debatiremos, creo que esta tarde, los ejercicios que ha organizado la OTAN. Francia está totalmente dispuesta a participar", subrayó.

Macron también reiteró el "pleno apoyo" de Francia a la primera ministra danesa "en las conversaciones que deberán llevarse a cabo". (ANSA).