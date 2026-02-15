Europa: Marco Rubio, "Estados Unidos no abandonará la OTAN"

(v. Rubio, non chiediamo all'Europa... delle 14.36) (ANSA) - BRATISLAVA, 15 FEB - "Estados Unidos no abandonará la OTAN, pero podría mover tropas; siempre ha sido así", afirmó hoy el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su visita a Bratislava.

Según él, Washington no quiere que Europa dependa de Estados Unidos para su defensa.

Estados Unidos, según informes de medios internacionales, ya ha decidido ceder dos puestos de mando clave en la Alianza Atlántica a representantes europeos: la sede en Nápoles (Italia) y la de Norfolk (Virginia). Esta iniciativa responde al llamado del presidente Donald Trump a los países europeos para que asuman una mayor responsabilidad por su propia seguridad.

"Estados Unidos tiene miles de soldados desplegados en misiones de la OTAN. No queremos que dependan de nosotros. No le pedimos a Europa que se convierta en vasallo de Estados Unidos.

Queremos que la alianza sea tan fuerte que nadie se atreva a ponerla a prueba", declaró Rubio en la conferencia de prensa posterior a su reunión con el primer ministro eslovaco, Robert Fico.

Según Rubio, las exigencias de Estados Unidos a los miembros de la OTAN para que refuercen sus capacidades de defensa no representan una amenaza. Añadió que unos miembros de la alianza más fuertes también significan una OTAN más fuerte en su conjunto.