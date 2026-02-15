Europa: Marco Rubio visita Bratislava, foco en seguridad regional y la OTAN

Según informa el sitio web eslovaco Aktuality.sk, Rubio abordará con las más altas autoridades temas de actualidad relacionados con las relaciones bilaterales entre Eslovaquia y Estados Unidos, la seguridad regional, la energía nuclear, la OTAN y la modernización del ejército eslovaco.

"Los principales temas de las negociaciones conjuntas serán los intereses de seguridad, el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de energía nuclear y la diversificación de las fuentes de energía, la modernización del ejército eslovaco y los compromisos con la OTAN", anunció la Oficina del Gobierno, detallando las áreas que el secretario de Estado estadounidense tratará con el primer ministro Fico.

Rubio llegó a Eslovaquia por invitación del ministro de Asuntos Exteriores, Juraj Blanar. Esta es la cuarta visita del jefe de la diplomacia estadounidense a la historia de la Eslovaquia independiente desde la división de la antigua Checoslovaquia en 1992.

"También abordaremos la diversificación de las fuentes de energía y todo lo relacionado con RePower. ¨Cuáles son los retos para Eslovaquia y qué podemos hacer junto con Estados Unidos en este ámbito?", declaró el ministro Blanar en una rueda de prensa previa a la llegada de Rubio a Eslovaquia. (ANSA).