Europa: más de 60 jefes de Estado o Gobierno en Múnich

Los temas principales de la agenda son Ucrania y el fortalecimiento de las defensas europeas en el marco de la OTAN, junto con las crisis en Oriente Medio e Irán.

Según la agenda, Merz inaugurará la conferencia, mientras que el presidente francés clausurará el programa del viernes con un discurso a las 19:00.

Asisten hoy la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas; el presidente del Comité Militar de la OTAN, Giuseppe Cavo Dragone; el presidente finlandés, Alexander Stubb; y la ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper; así como el director del OIEA, Rafael Mariano Grossi; el hijo del shah, Reza Pahlavi; y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Para mañana están previstos los discursos del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien llegó hoy a Múnich; del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, quien también está en la capital bávara; del primer ministro británico, Keir Starmer; del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi; y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Se espera la presencia de más de 60 jefes de Estado y de gobierno y aproximadamente 100 ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, entre ellos los italianos Antonio Tajani y Guido Crosetto, en una Múnich fuertemente fortificada, con aproximadamente 5000 policías desplegados para el evento, unidades caninas y francotiradores en los tejados. (ANSA).