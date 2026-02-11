Europa: Mercado único e inversiones, los informes de Letta y Draghi

- EL INFORME LETTA: - UN MERCADO ÚNICO INCOMPLETO: se es el punto de partida del trabajo del expremier, y la respuesta ya es evidente en el título: "Mucho más que un mercado". La idea subyacente es que el mercado único es la principal fortaleza de la integración europea, pero sigue siendo incompleto e inadecuado para la competencia global debido a la fragmentación regulatoria entre los Estados miembros y a empresas demasiado pequeñas en comparación con las de Estados Unidos y China

El crecimiento también se ve obstaculizado por el carácter altamente nacional de los servicios, la energía, las finanzas y las telecomunicaciones

- UNIÓN DE AHORRO E INVERSIÓN: El informe Letta, de 146 páginas, aboga por la culminación del mercado único en sectores estratégicos -energía, defensa, digital, finanzas-, así como por la creación de una Unión de Ahorro e Inversión para movilizar el ahorro privado europeo, la simplificación de las normas y la burocracia, y el fortalecimiento de la política industrial europea

- EL 28º RÉGIMEN PARA LAS EMPRESAS: En ese punto, se hace especial hincapié en la "quinta libertad": la libertad de investigación, innovación y conocimiento, junto con la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales

Una de las claves del informe es la urgente necesidad de crear un 28º régimen para las empresas, que les permita desarrollar plenamente su potencial en el mercado único. El mercado único se utilizará, entonces, para financiar la transición verde, la transición digital, la seguridad, la defensa y la ampliación de la Unión Europea

- EL INFORME DRAGHI: - LA UE AL BORDE DEL DECLIVE: "El Futuro de la Competitividad Europea" se basa en la idea subyacente de que Europa se enfrenta a un riesgo de declive económico estructural en comparación con Estados Unidos y China. De hecho, su crecimiento de la productividad es mucho menor que el de Washington; mientras está rezagada en tecnologías avanzadas, está sobrerregulada, sus costes energéticos son más elevados y su inversión es insuficiente

Así, para Draghi, la UE se encuentra en un punto crítico que debe abordarse con rapidez

- REACTIVACIÓN INDUSTRIAL E INVERSIÓN: Draghi identifica tres prioridades estratégicas: reducir la brecha tecnológica, descarbonizar sin desindustrializar y fortalecer la seguridad económica y la defensa. También aboga por una política industrial europea sólida, con inversiones conjuntas a gran escala, apoyo a industrias estratégicas y el desarrollo de un mercado de capitales europeo integrado, reduciendo, al mismo tiempo, la fragmentación regulatoria

- NUEVA DEUDA COMÚN: Draghi cree que la UE debe aumentar significativamente la inversión pública y privada para apoyar la innovación, la transición energética y la defensa. De ese modo, se necesitan inversiones de hasta US$750.000 millones a US$800.000 millones al año, y la solución es seguir emitiendo instrumentos de deuda común, como el programa "Next Generation EU". (ANSA)