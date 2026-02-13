Europa: Merz, "el orden de la posguerra ya no existe más"

"Me temo que debemos decirlo claramente: este orden, por imperfecto que fuera incluso en sus mejores momentos, ya no existe", afirmó Merz.

El canciller alemán advirtió también que "el producto interior bruto de Rusia asciende a aproximadamente dos billones de euros. El de la Unión Europea es casi diez veces superior.

Sin embargo, Europa hoy no es diez veces más fuerte que Rusia".

"Nuestro potencial militar, político, económico y tecnológico es enorme. Pero durante mucho tiempo no lo hemos aprovechado al máximo. La política de grandes potencias en Europa no es una opción para Alemania. Liderazgo basado en la colaboración: sí. Fantasías hegemónicas: no", agregó.

Merz subrayó que "los alemanes nunca volveremos a actuar solos. Esta es la lección permanente que hemos aprendido de nuestra historia. Reivindicamos nuestra libertad junto con nuestros vecinos, aliados y socios".

Para el canciller alemán, en una era de grandes potencias, la libertad "no está garantizada, está en peligro". (ANSA).