Europa: Merz pone en duda continuidad de supercaza, enojo de Macron

En medio de la conflictividad, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, declaró, no obstante, que "Francia es el socio más importante y cercano de Alemania", remarcó, y a pesar de las diferencias es esencial seguir centrándose "en lo que tenemos en común".

Sin embargo, el jefe de la diplomacia alemana también contribuyó personalmente a la escalada, al acusar a los franceses de haber invertido demasiado poco en defensa y presionándolos con la clásica petición de que hicieran sus "deberes" tras las declaraciones del presidente sobre los eurobonos, que Berlín interpretó como una provocación más.

En resumen, incluso en este frente tan europeo, hubo tiempos mejores.

Las últimas declaraciones de Merz sobre el proyecto Future Combat Air System (FCAS) con Francia y España, notoriamente estancado, reavivó el conflicto.

"Tenemos un verdadero problema con los requisitos. Y si no podemos resolverlo, no podremos avanzar con el proyecto", explicó el canciller en el podcast Machtwechsel.

"En concreto, en la próxima generación de aviones de combate, los franceses necesitan un avión capaz de portar armas nucleares y operar desde un portaaviones. Actualmente, no lo necesitamos en el ejército alemán", añadió.

Unas horas después, el Palacio del Elíseo emitió su postura, al afirmar que el presidente francés, Emmanuel Macron "mantiene su compromiso con el éxito del proyecto".

"Las necesidades militares de los tres Estados participantes no cambiaron, e incluyen desde el principio la disuasión francesa y las demás misiones del futuro avión", prosiguió el comunicado.

"Dados los retos estratégicos para nuestra Europa", advirtieron en París, "sería incomprensible que no se pudieran superar las divergencias industriales, sobre todo porque debemos demostrar colectivamente unidad y eficacia en todos los sectores de la industria, la tecnología y la defensa".

Un enfrentamiento que ahora está en el punto de mira, incluso en la República Federal.

"El entendimiento entre ambos países nunca fue tan importante como hoy", comentó el diario Sddeutsche Zeitung, que, además, aprovechó para recordar que "el continente se enfrenta a múltiples amenazas: Rusia, China, quizás incluso Estados Unidos".

Y precisamente en ese punto de inflexión de la historia de Europa, su dúo más fuerte, su motor, su engranaje, se encuentra sumido en un caos como no lo había estado en mucho tiempo.

Pero ambos bandos tienen su cuota de culpa, según el periódico, que hizo hincapié en las provocaciones de Macron y la lentitud de Berlín para responder a los llamamientos de París, incluso en el pasado.

En cualquier caso, a estas alturas, concluye el análisis, "nadie puede permitirse este caos entre Alemania y Francia".

(ANSA).