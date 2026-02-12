Europa: Múnich se blinda para los líderes entre tensiones UE-EEUU

El año pasado, uno de los momentos más difíciles de su historia se vivió en la ciudad bávara: el contundente discurso del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, para la conferencia de 2025, detalló lo que posteriormente se convertiría en la política de línea dura hacia el Viejo Continente durante la segunda administración estadounidense de Donald Trump.

Aunque Vance no asistirá a la conferencia de este año, organizada por el hotel Bayerischer Hof, a pesar de haber sido "invitado explícitamente", Marco Rubio se encuentra bajo observación especial.

Convocado para encabezar una gran delegación estadounidense que también incluirá a 50 congresistas, el gobernador de California, Gavin Newsom, y la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, el diplomático estadounidense está listo para reiterar el mensaje de Trump a Europa.

Sin embargo, esta vez, según informaron funcionarios estadounidenses, adoptará un enfoque menos agresivo que el año pasado.

De hecho, en Múnich, Rubio se centrará en posibles áreas de cooperación en crisis compartidas, desde Ucrania hasta Medio Oriente, e incluso China, país que será representado en la conferencia por el Asuntos Exteriores, Wang Yi.

Sin embargo, los constantes ataques del magnate y el conflicto en curso sobre Groenlandia desanimaron a muchos gobiernos europeos.

Y no facilitarán la labor de Rubio, ya que se espera que intervenga en la conferencia el sábado.

La reunión bávara brindará la oportunidad de revisar la vía diplomática hacia la paz en Ucrania, cuyo futuro sigue siendo incierto tras las negociaciones de Abu Dabi de hace casi dos semanas.

Salvo circunstancias imprevistas, se espera que el presidente ucraniano, Volodimyir Zelensky, asiduo a la conferencia bávara, encabece la delegación de Kiev.

"Es importante que se escuchen las señales de Ucrania", enfatizó el líder ucraniano recientemente.

Pero incluso en la resolución de la guerra, Europa y Estados Unidos luchan por hablar con una sola voz.

Por ello, en Bruselas, están considerando nombrar un enviado para sentarse a la mesa de negociaciones, debatir un "plan de paz" europeo y trabajar en el vigésimo paquete de sanciones.

Todos los temas se abordarán en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en el marco de la conferencia.

Pero Ucrania no será el único tema que se abordará en Múnich, donde se espera la presencia de más de 60 jefes de Estado y de Gobierno, incluyendo a Emmanuel Macron, Keir Starmer, Ursula von der Leyen, así como el anfitrión Friedrich Merz y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Además, está prevista la participación de un centenar de ministros de Defensa y Asuntos Exteriores, entre ellos, los italianos Guido Crosetto y Antonio Tajani.

También se debatirá acerca de la situación en Medio Oriente, con la segunda fase del plan para Gaza luchando por ganar impulso y la Junta de Paz promovida por Donald Trump sin convencer a los aliados de Washington, incluida Italia.

Y la atención también se centrará en las negociaciones estadounidenses con Irán, mientras que también se espera la llegada a Múnich del hijo del sha Reza Pahlavi.

Asimismo, están previstas protestas callejeras contra el régimen de los ayatolás, entre las 21 manifestaciones previstas para la conferencia, para las que se activó un sistema de seguridad que incluirá a 5.000 policías alemanes y extranjeros y también será cerrado el espacio aéreo sobre la capital bávara.

