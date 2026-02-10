Europa necesita una unión europea de defensa, según Kubilius

BRUSELAS, 10 feb (Reuters) -

Europa necesita una unión europea de defensa para asumir la responsabilidad de su propia seguridad, dijo el martes el comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius.

"La responsabilidad europea en materia de defensa exige un marco institucional para nuestra cooperación. Una unión europea de defensa", dijo Kubilius en un discurso pronunciado en el Parlamento Europeo.

Añadió que sustituir los facilitadores estratégicos estadounidenses, como los datos de inteligencia espacial y el reabastecimiento en vuelo, por capacidades europeas debería ser una prioridad clave para el bloque.

