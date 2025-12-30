Europa: Nombran a Nápoles capital del deporte 2026

"Tenemos una agenda repleta de eventos organizados con las federaciones nacionales, el Comité Olímpico Italiano (CONI) y con la participación de las instalaciones deportivas de la ciudad. Pero también será un año en el que nos enfocaremos en completar las renovaciones de numerosas instalaciones para garantizar un legado duradero", aseguró Manfredi.

"Completaremos las extensas obras en todas las piscinas y realizaremos renovaciones en los municipios de los campos y otras instalaciones, porque este es el espíritu de este año del deporte, que es competitivo, pero también, y sobre todo, para los jóvenes y las zonas residenciales", agregó el alcalde.

"Nápoles será el centro del deporte mundial, sin olvidar a nuestros jóvenes y el valor social del deporte", subrayó Manfredi en alusión a los 56 eventos deportivos, tanto competitivos como de otro tipo, en más de 21 disciplinas previstos en la ciudad.

El programa, fruto de la colaboración entre el ayuntamiento de Nápoles, el CONI y la Asociación para Capitales Europeas del Deporte (ACES), destaca una amplia variedad de disciplinas.

La agenda incluirá deportes como atletismo, básquet, ciclismo, vela, tenis, pádel, artes marciales, natación, esgrima y disciplinas paralímpicas.

Entre los eventos más esperados en la ciudad se encuentra la maratón, el Festival de Bicicletas, el torneo europeo de esgrima, el certamen continental Sub-23 de judo y prestigiosas competencias internacionales de tenis y pádel.

Un año deportivo que se enriquecerá aún más con la pre-regata de la Copa América en junio, que se celebrará en Nápoles en 2027, la etapa del Giro de Italia, que regresa a la capital de la región Campania por quinto año consecutivo, y el partido inaugural del campeonato europeo masculino de vóleibol, que tendrá lugar en la Piazza Plebiscito en septiembre.

"Estas iniciativas de relevancia internacional han sido posibles gracias a la autoridad que esta administración y la ciudad de Nápoles finalmente han adquirido, pero nos hemos enfocado especialmente en la infraestructura que dejaremos como legado a nuestros ciudadanos", destacó la concejala de Deportes, Emanuela Ferrante.

El calendario incluye también formatos innovadores como la "Notte Bianca dello Sport", el Festival "Pink Up" y el "Sport Kids Festival", diseñados para fomentar la inclusión y la participación.

También se prevén iniciativas para difundir y promover la cultura deportiva, como conferencias, seminarios, actividades escolares y jornadas de bienestar. (ANSA).