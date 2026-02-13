Europa: Ocasio-Cortez e Newsom, la América anti Trump en Munich

(di Claudio Salvalaggio) (ANSA) - WASHINGTON, 13 FEB - Desde el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, hasta la congresista progresista Alexandria Ocasio-Cortez: la otra cara de Estados Unidos, o la América anti-Trump, llega a la Conferencia de Seguridad de Múnich. Como contrapunto al magnate y su adjunto, J.D. Vance, quienes el año pasado atacaron duramente a Europa desde este escenario, y a su secretario de Estado, Marco Rubio, quien está dispuesto a adoptar un tono más conciliador, pero sin ceder en su postura de "América primero". Y todo con una reflexión posterior sobre la Casa Blanca en 2028.

La delegación estadounidense en Baviera incluye nada menos que seis posibles candidatos presidenciales demócratas que se preparan para fortalecer sus credenciales en política exterior: desde los senadores Mark Kelly y Ruben Gallego hasta la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y la exsecretaria de Comercio, Gina Raimondo.

Pero quienes están en el punto de mira son Newsom y Ocasio-Cortez (conocida como AOC), candidatos dispuestos a desafiar tanto a Vance como a Rubio (quienes podrían presentarse juntos o enfrentarse en las primarias). Por eso, el evento ya es un anticipo de lo que podrían ser los duelos de 2028, tanto dentro de los dos partidos como en su batalla final.

Newsom, quien ya ha cobrado visibilidad en Davos por su duro ataque a Trump, lanzó otra llamada de atención a sus aliados europeos y los instó a abrocharse los cinturones para enfrentar a un Trump que se marcha. "Tarde o temprano, dejará de ser presidente. Nos quedamos. El tiempo corre mientras estemos aquí", dijo hacia el final de su presidencia. "En Estados Unidos", comenzó, "la gente necesita despertar y plantar cara a él. El presidente tiene 80 años y me llama 'escoria', que es quizás lo que me diría un niño de 8 años. Y ya han visto las cosas racistas que ha publicado. Es el presidente de los Estados Unidos de América. No se metan en esta cháchara diplomática. Debe rendir cuentas por sus actos".

"Tenemos la capacidad de actuar y ser eficaces, pero debemos adoptar una postura clara y coherente. La gente teme represalias. A mí también me pasa. Claro que la confrontación se pone dura, pero tenemos que abrocharnos el cinturón y afrontarla", advirtió.

Newsom, defensor de las energías renovables, también atacó al magnate en el tema climático: "Intenta retroceder al siglo XX. Hay intereses vinculados al petróleo y el gas en juego".

Pero el gobernador de California, al igual que Trump, instó a los europeos a asumir un mayor control de su propia defensa: "Creo que es algo duradero y realmente saludable. Creo que redunda en el interés de Europa, y creo que, desde la perspectiva de Estados Unidos, también nos beneficia a nosotros".

AOC, quien hasta ahora se ha centrado más en la política interior y menos en los asuntos exteriores, despierta quizás más curiosidad entre el público europeo. Múnich marca su gran debut tras unas pocas misiones en el extranjero.

En dos paneles, uno sobre el "auge del populismo" y otro sobre el "futuro de la política exterior estadounidense", la joven estrella demócrata criticó la influencia de los multimillonarios y los intereses corporativos en las políticas internacionales, que, en su opinión, son hostiles a la clase trabajadora.

En resumen, fue una denuncia contra la oligarquía y la corrupción. Pero también arremetió contra su propio partido, que, en su opinión, ha desatendido a la clase trabajadora, alimentando sus frustraciones, un terreno fértil para el populismo y el autoritarismo. Entre sus recetas se encuentra un impuesto al patrimonio, un impuesto que "debe implementarse con rapidez y eficacia". (ANSA).