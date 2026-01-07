Europa occidental se prepara para otra ola de nieve y hielo

BRUSELAS, 7 ene (Reuters) - Europa occidental se preparaba para más nieve y hielo el miércoles, con la primera tormenta con nombre del año azotando la costa atlántica del continente.

Se cancelaron más vuelos, se interrumpieron los servicios ferroviarios y se bloquearon carreteras a medida que la tormenta Goretti avanzaba por la región.

Una intensa nevada azotó la región de París al despuntar el día, mientras que el sur de Reino Unido se verá probablemente más afectado el jueves y el viernes. Las alertas por frío se extendieron el miércoles por amplias zonas de Francia y Reino Unido.

La agencia meteorológica francesa Météo-France advirtió de nevadas que se extenderían a la mitad norte del país el miércoles. La Oficina Meteorológica británica informó de que se mantendrían las alertas por hielo en Escocia, pero que se levantarían a última hora de la mañana en la mayor parte de Inglaterra y Gales.

Los servicios de autobuses de París se suspendieron mientras las tiendas se preparaban para el primer día de rebajas de Año Nuevo.

Las nevadas, más intensas de lo habitual en la región, han provocado el caos en los desplazamientos esta semana. La aerolínea neerlandesa KLM canceló 600 vuelos programados para el miércoles en el aeropuerto Ámsterdam-Schiphol, el sexto día consecutivo de interrupciones en uno de los centros más activos de Europa.

KLM ha advertido que se está quedando sin líquido descongelante para sus aviones y que los retrasos en el suministro han dificultado la reposición de existencias. Su socio Air France dijo que no tenía conocimiento de ninguna escasez en Francia.

El aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, por su parte, ha declarado que aún dispone de abundantes suministros de otro tipo de líquido descongelante que utiliza para despejar las pistas.

La autoridad de aviación civil francesa pidió a las compañías aéreas que redujeran el 40% de los vuelos en el principal aeropuerto internacional de París, Roissy-Charles de Gaulle, y el 25% de los vuelos en el aeropuerto más pequeño de Orly.

En Bruselas se cancelaron algunos vuelos y el deshielo de las pistas y las alas de los aviones provocó retrasos.

Las autoridades neerlandesas recomendaron a los ciudadanos que, en la medida de lo posible, trabajaran desde casa. Las autoridades francesas prohibieron la circulación de camiones y autobuses escolares en un tercio de los departamentos administrativos, la mayoría en la mitad norte del país.

Alexandre Bompard, consejero delegado de Carrefour, dijo que la prohibición de camiones provocaría algunos trastornos en las cadenas de suministro, sobre todo en los productos frescos. (Información de Inti Landauro, Thomas Seythal y Louise Rasmussen; edición de Richard Lough y Andrew Heavens; editado en español por Patrycja Dobrowolska)