Europa: Precumbre de 20 miembros con polémicas, Sánchez protesta ante Meloni

De hecho, para la ocasión, muchos se centraron principalmente en la llamada precumbre convocada por Italia, Alemania y Bélgica antes de la reunión

se fue el primer indicio de una Europa de geometrías variables, con la llegada de la premier italiana Giorgia Meloni a Bélgica con un peso creciente en el mapa de la UE

Pero el juego en Limburgo fue mucho más complejo. La primera pista llegó inmediatamente después de la reunión de los llamados países "afines"

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron caminaron juntos por la alfombra azul que conducía desde la mansión medieval tardía hasta las cámaras

Y juntos hablaron con los periodistas, ofreciendo una vívida imagen de su objetivo, o sea, el de evitar cualquier especulación sobre el hecho de que la alianza entre París y Berlín ha llegado a un callejón sin salida

"¨Somos amigos de Merz? ­Claro que sí!", concluyó el presidente del Elíseo

Fuentes francesas recordaron que ambos líderes se reunieron ayer en Amberes

Y que esta mañana temprano (hora local), también en Alden Biesen, Macron y Merz mantuvieron una reunión bilateral

Al mismo tiempo, Macron no minimizó ni exageró la importancia de la iniciativa ítalo-alemana

En tanto, fuentes del Palacio del Elíseo recalcaron que es habitual que grupos de países se reúnan antes de un Consejo Europeo

Además, París no lanzó ninguna crítica a Meloni

De hecho, fuentes francesas recordaron que se están preparando la próxima cumbre intergubernamental, de conformidad con los Tratados del Quirinal

Los dos líderes fueron fotografiados bromeando en el patio del castillo antes de la foto familiar

"Sin duda, existe una conexión germano-italiana en estos temas. Estamos fortaleciendo la cooperación bilateral con Alemania, pero no es algo que estemos haciendo en contra de nadie más", aseguró Meloni, y expresó su satisfacción por la reunión previa a la cumbre

Macron, después de todo, estaba en esa mesa

La verdadera protesta provino de los ausentes

Fuentes de la Moncloa, sede del gobierno español, aseguraron durante la cumbre, anunció que Pedro Sánchez había planteado formalmente la cuestión de su exclusión de la precumbre

Para Sánchez, "tales iniciativas socavan los principios fundamentales de la UE" y corren el riesgo de distanciarse, en lugar de generar soluciones compartidas

Las declaraciones del presidente del gobierno español sorprendieron al Palazzo Chigi

Pues fuentes gubernamentales confirmaron que Meloni y Sánchez habían intercambiado puntos de vista al margen de la reunión, pero señalaron que el líder español no había planteado el problema de su falta de invitación

Sin embargo, detrás de las torres del Castillo de Alden Biesen, la irritación de los excluidos (o de algunos de ellos) pareció aflorar

Una cierta "sorpresa" por la falta de invitación se filtró desde la delegación irlandesa. Y el primer ministro Michael Martin, hablando de la precumbre, soltó: "No nos invitaron", para luego corregirse con un "No estuvimos allí"

Los tres países organizadores, según el protocolo, deberían haber cursado las invitaciones

Sin embargo, más de una delegación, con la agenda cerrada, planteó algunas inquietudes, sugiriendo que la gestión era principalmente italiana

Ciertamente, lo que unió en los momentos previos a la cumbre fueron objetivos bastante alejados de las políticas de España, Portugal o Irlanda, más arraigadas en el Pacto Verde y la dimensión social del crecimiento que en el impulso a la desregulación y la reducción de la burocracia

Los tres Estados bálticos y Malta completaron la lista de ausentes

Sin embargo, en la reunión previa a la cumbre estuvieron presentes los tres líderes soberanistas —Andrej Babis, Viktor Orban y Robert Fico—, quienes mantienen posturas muy similares a las del PPE sobre la competitividad

El Palazzo Chigi ya anunció que la reunión de los Veinte se repetirá antes del Consejo Europeo de marzo próximo

El objetivo de Roma es crear un formato, como ya se hizo para la migración. Pero no será fácil. (ANSA)