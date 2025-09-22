Europa registró decenas de miles de muertes vinculadas al calor en el verano de 2024, según un estudio

El calor contribuyó a la muerte de más de 60.000 personas en Europa durante el verano de 2024, en cifras aproximativas, indicó el lunes un estudio anual de referencia sobre el tema, en un contexto en el que el calentamiento global hace que las olas de calor sean más frecuentes.

"Según nuestras estimaciones, 62.775 muertes estuvieron relacionadas con el calor en 2024, mucho más que en 2023, pero un poco menos que en 2022", resume este estudio publicado en Nature Medicine.

Se trata de estimaciones consideradas las más probables en una horquilla que los investigadores sitúan entre 35.000 y 85.000 decesos.

Este estudio, realizado por investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona, es un trabajo anual de referencia desde principios de los años 2020 para evaluar en qué medida las altas temperaturas contribuyen a la mortalidad en una treintena de países, que representan casi toda Europa.

Es un tema crucial, puesto que los veranos europeos tienden a registrar temperaturas cada vez más elevadas debido al calentamiento global.

Según las estimaciones de los investigadores (revisadas ligeramente al alza), en 2022 murieron 67.873 personas debido a causas relacionadas con el calor, en 2023 fueron 50.798 y en 2024 hubo 62.775 decesos de este tipo.

Estas cifras, sin embargo, "conllevan su parte de incertidumbre", advierte a AFP Tomás Janos, principal autor del estudio.

Las variaciones para 2024, entre 35.000 y 85.000 decesos, son debidas a consideraciones metodológicas complejas y a la forma de cruzar los datos entre temperatura y mortalidad.

Europa es el continente que se está calentando más rápidamente. El verano de 2024 fue el más cálido jamás registrado en la región, superando el récord anterior en 2022.

El año pasado, los países más afectados fueron Italia, con entre 13.858 y 23.506 muertos, y España, con entre 4655 y 8513 fallecidos, pero, en proporción a la población, la mortalidad fue aún mayor en Grecia y Bulgaria.

