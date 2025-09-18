Europa registró emisiones de carbono récord debido a los incendios del verano

Europa registró un récord de emisiones de carbono debido a los incendios forestales de este verano, anunció este jueves el programa europeo de monitoreo del clima Copernicus.

Tras unos meses de verano boreal marcados por "una intensa actividad de incendios forestales en Europa", particularmente en la península ibérica, "las emisiones anuales totales de carbono estimadas para la Unión Europea y Reino Unido son (...) las más altas" jamás registradas desde el inicio de los análisis de Copernicus hace 23 años, según un comunicado.

La península ibérica experimentó temperaturas inusualmente elevadas durante todo agosto, que superaron frecuentemente los 40 ºC en muchas áreas y llegaron a los 45 ºC en puntos del sur.

El calor persistente avivó los incendios forestales, principalmente en el norte de Portugal y el oeste y noroeste de España.

