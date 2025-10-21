Europa respalda la petición de Trump de un alto el fuego en Ucrania en las líneas actuales

LONDRES, 21 oct (Reuters) -

Los líderes europeos, incluidos los de Reino Unido, Francia, Alemania y la Unión Europea, emitieron el martes un comunicado conjunto con Ucrania en la que respaldan el llamamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un alto el fuego en las actuales líneas de batalla.

"Apoyamos firmemente la posición del presidente Trump de que los combates deben cesar inmediatamente y que la actual línea de contacto debe ser el punto de partida de las negociaciones", dice el comunicado.

Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, tienen previsto reunirse en Budapest, capital de Hungría, país miembro de la OTAN y de la UE que ha mantenido cálidas relaciones con Moscú durante toda la guerra de Ucrania.

En el pasado, Rusia ha exigido a Ucrania que ceda más territorio antes de un alto el fuego, mientras que Ucrania y sus aliados europeos llevan tiempo pidiendo el cese inmediato de los combates para poder entablar conversaciones. Trump pidió un alto el fuego en las líneas actuales tras reunirse el viernes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.

Según el comunicado, los líderes europeos se reunirán esta semana en una cumbre de la UE y en el formato de la "coalición de los dispuestos" de los países que respaldan a Ucrania. Zelenski asistirá a la reunión de la coalición el viernes en Londres.

La coalición —formada por Francia y Reino Unido en febrero— lleva meses manteniendo conversaciones a varios niveles para tratar de definir planes sobre qué países podrían contribuir militarmente en favor de Ucrania y disuadir a Rusia de volver a atacarla una vez haya una tregua definitiva.

"Debemos aumentar la presión sobre la economía de Rusia y su industria de defensa, hasta que Putin esté dispuesto a hacer las paces. Estamos desarrollando medidas para utilizar todo el valor de los activos soberanos inmovilizados de Rusia, de modo que Ucrania disponga de los recursos que necesita", añade el comunicado del martes. (Información de William James; edición de Paul Sandle y Peter Graff; edición en español de Paula Villalba)