Europa: Rubio de gira por los soberanistas europeos, "queremos socios, no vasallos"

El más proeuropeo de los trumpistas, en resumen, sigue los dictados de la recién aprobada Estrategia de Seguridad americana, que busca fortalecer las relaciones con movimientos culturalmente afines para reconducir al Viejo Mundo por el camino correcto.

"No pedimos a Europa que sea un vasallo, sino un socio; queremos trabajar con ustedes", declaró Rubio en Bratislava.

Palabras conciliadoras, pero, bajo la superficie, al margen de la Conferencia sobre Seguridad recientemente concluida en la capital bávara, son muchos, demasiados, los que se preguntan si se puede confiar realmente en esta administración.

Tomemos a la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, quien, siendo estonia, es una atlantista ferviente (de hecho, incluso en Munich, expresó en varias ocasiones sus dudas sobre las presiones hacia el famoso ejército europeo, que, a su parecer, son incompatibles con la OTAN).

Pues bien, Kallas sintió la necesidad de responder al discurso de Rubio subrayando que "la Europa 'woke y decadente' no está viviendo la cancelación de su civilización; al contrario: las personas aún quieren unirse a nuestro club, y no solo los nacionales europeos, ya que el 40% de los canadienses muestra interés en la idea de entrar en la UE".

Kallas, respondiendo a quien le preguntaba si Rubio, al final, no había dicho las mismas cosas que Vance el año pasado, pero de una manera más digerible para los europeos, se mostró políticamente astuta: "Creo que había mensajes para nosotros y mensajes para el público americano, especialmente para sus votantes". O sea, debe acariciar a la base trumpista mientras tranquiliza a los europeos.

América y Europa, según Rubio, están de hecho "interconectadas"; lo han estado en el pasado y lo estarán en el futuro. "Creo que esto es importante," concluyó la Alta Representante.

"Está claro que no tenemos la misma visión sobre todas las cuestiones, y esto seguirá siendo cierto, pero podemos trabajar desde aquí". Dicho esto, también hay espacio para un poco de orgullo blasonado.

"Cada vez que oigo críticas hacia Europa -que está muy de moda- pienso en cuál es la alternativa. Y cuando viajo por el mundo, veo que muchos países miran hacia nosotros, porque aún representamos ciertos valores. Luego, viniendo de una nación que ocupa el segundo puesto en el Indice de Libertad de Prensa, escuchar críticas de quienes están en el 58 es... interesante".

Rubio, invitado por su homólogo Juraj Blanar, es el cuarto secretario de Estado norteamericano en visitar Eslovaquia tras el divorcio con la República Checa. Oficialmente, los temas sobre la mesa son "la seguridad, el fortalecimiento de la cooperación bilateral en el ámbito de la energía nuclear y la diversificación de las fuentes energéticas, la modernización del ejército eslovaco y los compromisos con la OTAN".

Eslovaquia, por su parte, junto a Hungría, sigue siendo compradora de gas y petróleo ruso, en contraste con lo que predica el verbo trumpista (además de las indicaciones de Bruselas).

El secretario de Estado, siempre desde Bratislava, también reiteró que Estados Unidos no tiene intención de abandonar la OTAN, sino de hacerla, por el contrario, "más fuerte" a través de una Europa que asume sus responsabilidades. Ciertamente, Estados Unidos podría "trasladar tropas", pero "siempre fue así". Verídico. Pero cuántas y con qué rapidez son detalles nada despreciables: en el cuartel general aliado, sobre este punto, se navega en la oscuridad. (ANSA).